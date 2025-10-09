Macron / Francia al borde del abismo tras el 5to "fallido" primer ministro

Macron nombrará a un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas

El presidente Emmanuel Macron, quien enfrenta una crisis de legitimidad por la elevación del déficit público y la ausencia de una mayoría parlamentaria clara, nombrará a un nuevo primer ministro el viernes por la noche, según lo ha anunciado el primer ministro saliente, Sébastien Lecornu, tras las últimas negociaciones entre los partidos políticos para evitar elecciones parlamentarias anticipadas.

Lecornu, quien tuvo que renunciar como primer ministro este lunes, afirmó que no evalúan adelantar las elecciones y que podría estar surgiendo un consenso para aprobar el presupuesto de 2026. "Creo que hay un camino posible", declaró Lecornu al canal de televisión France 2 el miércoles por la noche, aunque subrayó que era "difícil".

Le dije al presidente de la República que las perspectivas de una disolución [del Parlamento] estaban disminuyendo y que creo que la situación permite que el presidente nombre a un primer ministro en las próximas 48 horas

En este contexto, desde el verano de 2024, cuando Macron convocó a elecciones parlamentarias anticipadas, Francia se encuentra sumida en una crisis política de falta de representatividad. En todo este tiempo, el presidente ha nombrado a cinco fallidos primeros ministros: estos tuvieron dificultades para persuadir a los partidos de la izquierda y de la derecha (como el de Le Pen) para que apoyaran el paquete fiscal y leyes para reducir el déficit de Francia, que se estima que alcanzará este año el 5,4 por ciento del PIB, mientras se sacuden los mercados financieros y se eleva la deuda pública de Francia.

