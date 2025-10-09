Macron / Francia al borde del abismo tras el 5to "fallido" primer ministro

El gobierno de Francia camina al filo de la cornisa de un final anticipado tras la renuncia del primer ministro, Sébastien Lecornu, tan solo 24 horas después de formar gobierno, siendo el quinto premier de Emmanuel Macron con una muerte política anticipada ante la falta de la mayoría necesaria para ser un legítimo gobernante. Este jueves, luego de haber recibido el informe final de la dimisión de Lecornu, Macron nombrará a uno nuevo en las próximas 48 horas.
Emmanuel Macron, en plena crisis de legitimidad política, busca a su sexto primer ministro en menos de dos años. Todavía no decidió adelantar las elecciones frente a un escenario en el que siempre termina volando por los aires a quien escoge.
Macron aún no suelta el cetro presidencial ni pretende darse por vencido adelantando las elecciones, aunque sabe que la V República francesa debe contar con un presidente fuerte y un primer ministro que cuente con el apoyo de la Asamblea Nacional para gobernar de forma efectiva y con legitimidad política.
Fueron ocho los primeros ministros de Emmanuel Macron que sufrieron reveses —6 en dos años— debido a la falta de mayoría sólida oficialista en el Congreso. Los primeros ministros designados por Macron tuvieron que enfrentarse a mociones de censura o al rechazo sistemático de sus leyes en la Cámara Baja, lo que culminó con su salida anticipada para proteger al gobierno ya que puede ser derrocado por una moción de no confianza aprobada por la Asamblea.
Esto último fue lo que pasó, nuevamente, el pasado 9 de septiembre, cuando Sébastien Lecornu asumió como primer ministro de Francia, tras recibir el beneplácito de Macron. Ese día, el premier presentó su gabinete, pero en cuestión de horas, ante la falta de apoyo de los partidos aliados y de la oposición, cayó en su mismo nombramiento.
En la Asamblea Nacional, Lecornú se enfrentó a amenazas de mociones de censura, incluso antes de su nombramiento, lo que haría ingobernable su mandato.
Macron nombrará a un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas
El presidente Emmanuel Macron, quien enfrenta una crisis de legitimidad por la elevación del déficit público y la ausencia de una mayoría parlamentaria clara, nombrará a un nuevo primer ministro el viernes por la noche, según lo ha anunciado el primer ministro saliente, Sébastien Lecornu, tras las últimas negociaciones entre los partidos políticos para evitar elecciones parlamentarias anticipadas.
Lecornu, quien tuvo que renunciar como primer ministro este lunes, afirmó que no evalúan adelantar las elecciones y que podría estar surgiendo un consenso para aprobar el presupuesto de 2026. "Creo que hay un camino posible", declaró Lecornu al canal de televisión France 2 el miércoles por la noche, aunque subrayó que era "difícil".
En este contexto, desde el verano de 2024, cuando Macron convocó a elecciones parlamentarias anticipadas, Francia se encuentra sumida en una crisis política de falta de representatividad. En todo este tiempo, el presidente ha nombrado a cinco fallidos primeros ministros: estos tuvieron dificultades para persuadir a los partidos de la izquierda y de la derecha (como el de Le Pen) para que apoyaran el paquete fiscal y leyes para reducir el déficit de Francia, que se estima que alcanzará este año el 5,4 por ciento del PIB, mientras se sacuden los mercados financieros y se eleva la deuda pública de Francia.
