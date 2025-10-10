urgente24
Fiscal Arribas destaca avances en la investigación del triple crimen narco

Gracias a las cámaras de seguridad, el fiscal Adrián Arribas se logró reconstruir los hechos desde el día del triple crimen hasta dos días después

10 de octubre de 2025 - 15:03
“Fuimos recibidos y nos mostraron el impecable trabajo que hicieron, fue exitoso. Hay mucha nueva información que ya estamos procesando”, afirmó el fiscal Adrián Arribas. 

El fiscal Adrián Arribas celebró este viernes una reunión clave con autoridades de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en Chacarita, en el marco de la investigación del triple crimen narco. Destacó que las cámaras de seguridad permitieron reconstruir los hechos desde el día del asesinato hasta dos días posteriores, según NA.

Textuales del fiscal

“Fuimos recibidos y nos mostraron el impecable trabajo que hicieron, fue exitoso. Hay mucha nueva información que ya estamos procesando”, afirmó Arribas. Los videos permitieron identificar a personas ya vinculadas a la causa y observar los tres vehículos secuestrados: una camioneta Tracker, un Volkswagen Fox y un Renault 19.

Cómo continuará la investigación del triple crimen

“En las indagatorias los imputados pueden mentir o armar un escenario a su favor. La investigación continuará a partir de los testimonios para esclarecer el caso”, concluyó Arribas.

