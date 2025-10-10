El fiscal Adrián Arribas celebró este viernes una reunión clave con autoridades de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en Chacarita, en el marco de la investigación del triple crimen narco. Destacó que las cámaras de seguridad permitieron reconstruir los hechos desde el día del asesinato hasta dos días posteriores, según NA.
Fiscal Arribas destaca avances en la investigación del triple crimen narco
Gracias a las cámaras de seguridad, el fiscal Adrián Arribas se logró reconstruir los hechos desde el día del triple crimen hasta dos días después
El fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, manifestó que a “Pequeño J”, supuesto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela, “lo tenemos en el lugar del hecho”. La afirmación deviene del cruce de información de las cámaras de seguridad entre las policías de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
Textuales del fiscal
“Fuimos recibidos y nos mostraron el impecable trabajo que hicieron, fue exitoso. Hay mucha nueva información que ya estamos procesando”, afirmó Arribas. Los videos permitieron identificar a personas ya vinculadas a la causa y observar los tres vehículos secuestrados: una camioneta Tracker, un Volkswagen Fox y un Renault 19.
Adrián Arribas confirmó que hay tres buscados en “código rojo”: Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Huamani y Manuel David Valverde Rodríguez. Además, recordó que el lunes 13 de octubre el detenido Víctor Sotacuro ampliará su declaración por pedido de su abogado.
Cómo continuará la investigación del triple crimen
“En las indagatorias los imputados pueden mentir o armar un escenario a su favor. La investigación continuará a partir de los testimonios para esclarecer el caso”, concluyó Arribas.