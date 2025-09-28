Detuvieron al presunto sepulturero del triple crimen narco en Florencio Varela

La trama narco

Los investigadores intentaron establecer si Giménez actuó solo como colaborador ocasional o si tenía un papel más activo dentro de la organización, que operaba en el sur del conurbano. El caso se vinculó a un presunto ajuste de cuentas en el marco de disputas por el narcotráfico.

El principal prófugo siguió siendo Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, de 20 años y nacionalidad peruana, señalado como autor intelectual de la masacre. Hasta el sábado no hubo avances públicos sobre su paradero, aunque se sospechaba que intentaba huir del país.

