La Policía bonaerense detuvo el viernes por la noche a Ariel Giménez, de 29 años, señalado como quien cavó la fosa en la que fueron enterradas las tres víctimas del triple crimen narco en Florencio Varela. La investigación judicial busca determinar si actuó solo como colaborador o si integraba de lleno la organización criminal.
SEPULTURERO
Detuvieron al presunto sepulturero del triple crimen narco en Florencio Varela
Se lo acusa de haber cavado la tumba de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. La Justicia indagará su rol en el triple crimen
Ariel Giménez, de 29 años, fue capturado durante un operativo policial. Se lo acusa de haber cavado la tumba de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. La Justicia indagará si su rol se limitó a esa tarea o si participó del entramado de la banda.
Policía Bonaerense: la detención
El operativo se realizó el viernes 26 de septiembre por la noche en Florencio Varela. Giménez fue identificado por los investigadores como el hombre contratado por la banda narco para cavar el pozo en el patio de la vivienda de Río Jachal y Chañar, donde luego enterraron a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).
El acusado quedó a disposición de la Justicia y sería indagado en las próximas horas. El fiscal Gastón Duplaá encabezó las primeras imputaciones, aunque el expediente pasó rápidamente a la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo de Carlos Adrián Arribas.
La trama narco
Los investigadores intentaron establecer si Giménez actuó solo como colaborador ocasional o si tenía un papel más activo dentro de la organización, que operaba en el sur del conurbano. El caso se vinculó a un presunto ajuste de cuentas en el marco de disputas por el narcotráfico.
El principal prófugo siguió siendo Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, de 20 años y nacionalidad peruana, señalado como autor intelectual de la masacre. Hasta el sábado no hubo avances públicos sobre su paradero, aunque se sospechaba que intentaba huir del país.
