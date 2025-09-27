Organizaciones sociales, políticas y autoconvocadas se movilizaron en la tarde del sábado (27/09) a la Plaza de Mayo en reclamo de justicia por el triple crimen en Florencio Varela. Los manifestantes afectos al "Ni una Menos" convocaron bajo la consigna "Ninguna vida es descartable. No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios". Ok. Pero ¿qué tenía que ver Roberto Funes Ugarte con todo esto? Inexplicable la violencia, ridículo el planteo, peligroso el autoritarismo explícito.
¿MARCHA POLÍTICA?
Repudiable: ¿Por qué agredir a Roberto Funes en marcha por el Triple Crimen de los narcos?
Con la consigna: “Ninguna vida es descartable. No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios”, colectivos feministas reclamaron justicia. ¿Por qué agredieron a Roberto Funbes?
Poco después de las 16:00 llegaron las primeras columnas a las inmediaciones de la Plaza. Allí las agrupaciones y grupos feministas comenzaron a marchar hacia el Congreso
Por cierto, todo el trayecto de Plaza de Mayo al Congreso transcurrió en calma, casi sin presencia policial, la novedad ocurrió cuando en el lugar el cronista de LN+, Roberto Funes Ugarte, fue agredido por un grupo de manifestantes con la cara cubierta. El periodista logró desprenderse de los agresores hasta salir por un costado de la formación que armó el cuerpo de infantería.
Le permitió al mileísmo ridiculizar todo:
Para llegar al sábado, el martes de la misma semana, los organizadores proyectaron una marcha cuando se movilizaran frente a la iglesia San José de Flores. Organizaciones feministas lideradas por "Ni Una Menos", concluyeron los detalles de la protesta.
Más delirio, ya que estamos: La respuesta del abogado Gonzalo Fuenzalida, abogado de la familia de Lara, es llamativa y ameritaría que lo cesaran como patrocinante de una víctima de la mafia narco, a la que él defendería si le pagaran sus honorarios.
¿Qué hace Fuenzalida en la causa?
Estado de la causa
La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a Ariel Giménez, de 29 años, buscado por su participación en el caso del Triple Crímen narco en Florecio Varela.
La detención se produjo el viernes 26/09 por la noche, durante un allanamiento en Florencio Varela. Según informaron fuentes policiales, Giménez fue identificado como la persona contratada por la organización criminal para cavar el pozo donde luego fueron enterradas las víctimas de un presunto ajuste de cuentas narco.
El fiscal Gastón Duplaá estuvo a cargo de las imputaciones iniciales. Minutos después de la audiencia, el caso pasó a la fiscalía de Homicidios de La Matanza, encabezada por Carlos Adrián Arribas.
