Repudiable: ¿Por qué agredir a Roberto Funes en marcha por el Triple Crimen de los narcos?

Para llegar al sábado, el martes de la misma semana, los organizadores proyectaron una marcha cuando se movilizaran frente a la iglesia San José de Flores. Organizaciones feministas lideradas por "Ni Una Menos", concluyeron los detalles de la protesta.

Embed Este chabón es el que agrede al periodista Roberto Funes . Cuando se mezcla todo . Salen los reales motivos de los hipócritas que usan desgracias así para sacar rédito.Basuras pic.twitter.com/MRwc419prm — Daniel Delgado (@dannyelcharrua) September 28, 2025

Embed ROBERTITO FUNES CONTÓ QUE LA FAMILIA DE BRENDA DEL CASTILLO LO DEFENDIO DEL ATAQUE EN LA MARCHA DE CONGRESO



“La hermana de BRENDA me acompañó y me cuidó”



“Me gritaban FACHO, fue una mujer TRANS quien corrió a pegarme, dijo que no los represento” pic.twitter.com/qitMeAsK6e — Agarra la Pala (@agarra_pala) September 27, 2025

Embed En la #marcha las que agredieron a Robertito Funes Ugarte, son las mismas que se rieron de la muerte del empresario que desmembraron en Lomas de Zamora.. pic.twitter.com/vJcK0pHszO — fan (@AngeldeBrit_ok) September 28, 2025

Más delirio, ya que estamos: La respuesta del abogado Gonzalo Fuenzalida, abogado de la familia de Lara, es llamativa y ameritaría que lo cesaran como patrocinante de una víctima de la mafia narco, a la que él defendería si le pagaran sus honorarios.

¿Qué hace Fuenzalida en la causa?

Embed -Usted tiene miedo?

+No, es un modus operandi que utilizan los cárteles del que soy letrado

-Usted es abogado de los narcos?

+De ciertas organizaciones, si se abonan mis honorarios son bienvenidos



-El abogado de la familia de Lara dejó sin palabras a Feinmann. @edufeiok pic.twitter.com/3ihW9G4ZuC — Empalados (@empaladosok) September 28, 2025

Estado de la causa

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a Ariel Giménez, de 29 años, buscado por su participación en el caso del Triple Crímen narco en Florecio Varela.

La detención se produjo el viernes 26/09 por la noche, durante un allanamiento en Florencio Varela. Según informaron fuentes policiales, Giménez fue identificado como la persona contratada por la organización criminal para cavar el pozo donde luego fueron enterradas las víctimas de un presunto ajuste de cuentas narco.

El fiscal Gastón Duplaá estuvo a cargo de las imputaciones iniciales. Minutos después de la audiencia, el caso pasó a la fiscalía de Homicidios de La Matanza, encabezada por Carlos Adrián Arribas.

-----------------------

Más contenido en Urgente24:

Ezeiza se prepara para recibir nueva aerolínea internacional

Guerra de aerolíneas: Pasajes 40% OFF, nuevas rutas y aviones

En River habrá impacto por lo que cuentan sobre Maximiliano Salas

El impresionante outlet que todos quieren visitar ya mismo

La escalofriante película de 1 hora y 50 que explota en reproducciones