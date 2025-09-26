urgente24
Retenciones dejaron a muchos en off side; El Chavo, detenido; ¿Tinelli con Sabrina Rojas?

Retenciones 0 duraron 72 horas y muchos hablaron de más; "El Chavo del 8" brasileño preso por marihuana; ¿es real o un sketch el amor de Tinelli y Sabrina?

26 de septiembre de 2025 - 20:49
Retenciones
1-El Chavo del 8 brasileño en problemas

¿Quién no recuerda al Chavo del 8 vendiendo sus famosas “aguas de Jamaica” en la vecindad?

Pero en Brasil, uno de sus imitadores decidió probar otro producto típico de Jamaica y terminó detenido.

Fue trasladado a una comisaría, donde nunca abandonó su personaje a pesar de estar esposado.

Tiene 24 años, es de Río de Janeiro y se entregó voluntariamente.

2-Rumores de romance envuelven a Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas.

Comenzaron a trabajar juntos en “Estamos de Paso” por Carnaval Stream.

Tras el primer programa, apareció la fuerte versión acerca de la posible relación.

Tinelli ya estuvo casado tres veces: con Soledad Aquino, Paula Robles y Guillermina Valdés.

3-Gustavo Lacha Lázzari quedó en ridículo

El economista oficialista se mostró exultante al enterarse de que la Casa Rosada fijaba retenciones 0 para los productos agropecuarios.

Habló de “su amigo” el ministro Luis Caputo y hasta pronosticó que la medida se mantendría de manera indefinida.

Pero al confirmarse que las cerealeras fueron las que hicieron el negocio, admitió sentirse “un pelotudo”.

4-Las retenciones 0 duraron apenas 3 días

Miles de productores agropecuarios manifestaron su indignación por el regreso de los gravámenes a las exportaciones para los productos del campo.

El vocero presidencial solo reprodujo un posteo de ARCA, mientras la Casa Rosada no dio explicaciones.

Las cerealeras pagarán 300 dólares la tonelada de soja a los productores para luego venderla a 400 dólares.

