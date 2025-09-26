Retenciones dejaron a muchos en off side; El Chavo, detenido; ¿Tinelli con Sabrina Rojas?

2-Rumores de romance envuelven a Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas.

Comenzaron a trabajar juntos en “Estamos de Paso” por Carnaval Stream.

Tras el primer programa, apareció la fuerte versión acerca de la posible relación.

Tinelli ya estuvo casado tres veces: con Soledad Aquino, Paula Robles y Guillermina Valdés.

Embed - ¿Hay amor o hay sketch?

3-Gustavo Lacha Lázzari quedó en ridículo

El economista oficialista se mostró exultante al enterarse de que la Casa Rosada fijaba retenciones 0 para los productos agropecuarios.

Habló de “su amigo” el ministro Luis Caputo y hasta pronosticó que la medida se mantendría de manera indefinida.

Pero al confirmarse que las cerealeras fueron las que hicieron el negocio, admitió sentirse “un pelotudo”.

Embed - Lacha Lazzari quedó en off side

4-Las retenciones 0 duraron apenas 3 días

Miles de productores agropecuarios manifestaron su indignación por el regreso de los gravámenes a las exportaciones para los productos del campo.

El vocero presidencial solo reprodujo un posteo de ARCA, mientras la Casa Rosada no dio explicaciones.

Las cerealeras pagarán 300 dólares la tonelada de soja a los productores para luego venderla a 400 dólares.