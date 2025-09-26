Críticas (y chicanas) por el cepo del BCRA: Qué dicen los economistas

Captura de pantalla 2025-09-26 155110

Desde este viernes (26/09), quienes compren dólares en el mercado oficial no podrán operar en el MEP ni en el contado con liquidación (CCL) durante 90 días, y viceversa. La medida alcanza tanto a individuos como a empresas y busca frenar el regreso de los “rulos” que habían reaparecido en medio de la creciente volatilidad.

Qué dicen los especialistas: críticas y chicanas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1971619335220392272&partner=&hide_thread=false Increíble, en vez de seguir desarmando el cepo, lo vuelven a armar.

La próxima medida cuál será? Que las personas físicas sólo puedan comprar u$s 200 por mes? https://t.co/1F9Gu0S6t1 — Christian Buteler (@cbuteler) September 26, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/carod2015/status/1971632546774749503&partner=&hide_thread=false Siguen con problemas para llegar tranquilos a las elecciones. Vuelve el CEPO.

Nos sale caro este Plan Llegar Libertario. https://t.co/wIPkpPSwSv — Carlos Rodriguez (@carod2015) September 26, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LeandroGabin/status/1971618991090340287&partner=&hide_thread=false Inentendible medida del BCRA poniendo cepo a quienes operan dólares oficiales y quieren operan MEP. En lugar de menos cepo, hay más cepo. Y para qué hicieron que entren 7.000 M del campo y le tocaron el timbre a Trump para que salga a blindaje? — Leandro Gabin (@LeandroGabin) September 26, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/FernandoMarull/status/1971619875597832426&partner=&hide_thread=false Se agranda el Team Kaos.

Medidas economicas DeJavu. Ahora con los Ruleros. https://t.co/hahVhTrryy — Fernando Marull (@FernandoMarull) September 26, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LaspinaL/status/1971631077338096016&partner=&hide_thread=false Algunos colegas me decían “no hay más cepo” porque “muerta la rabia, se acabó el perro”. No era tan así, según parece. El perro estaba vivo y apareció la rabia. TMAT. — Luciano Laspina (@LaspinaL) September 26, 2025

También opinan tuiteros especialistas en finanzas, muy activos en X:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Andy_TToledo/status/1971632271603143137&partner=&hide_thread=false LUNES: No más retenciones hasta las elecciones de Octubre.



MARTES: EEUU nos va a prestar USD 20.000 millones. Podemos dolarizar.



MIÉRCOLES: Vuelven las retenciones. Pero aún hay usd.



JUEVES: Los USD de EEUU llegan pero si ganamos.



VIERNES: No alcanzan los USD. Vuelve el CEPO. — Andy Crush (@Andy_TToledo) September 26, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gladiadormerval/status/1971615024344178995&partner=&hide_thread=false Caputo se está Guzmanizando.



Saludos Gladiador https://t.co/cu716tYweu — Gladiador Merval (@gladiadormerval) September 26, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MRadiadora/status/1971611600173109655&partner=&hide_thread=false Pero qué olor a CEPO!!!!

Liberales de cartón parte un millón!!! pic.twitter.com/jN3cBzsaML — Maru Radiadora (@MRadiadora) September 26, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/romaresearch/status/1971634828715213292&partner=&hide_thread=false Como vas a poner un CEPO nuevo en el medio de la rueda. — Roma Equity Research (@romaresearch) September 26, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CalixtoLiber/status/1971625068683055236&partner=&hide_thread=false Que poco les dura la alegría a los fanáticos de este desgobierno.



VOLVIO EL CEPO (QUE NUNCA SE FUE)



todo fue perfectamente anticipado... pic.twitter.com/4A3TDirINZ — Mariano Calixto Fernández (@CalixtoLiber) September 26, 2025

