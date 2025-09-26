urgente24
DINERO BCRA > cepo > Luis Caputo

"¿LA LIBERTAD AVANZA O RETROCEDE?"

Críticas (y chicanas) por el cepo del BCRA: Qué dicen los economistas

El BCRA endureció el cepo al reimplantar la "restricción cruzada" para "evitar distorsiones en el mercado de cambios". Muchas repercusiones: opinan economistas.

26 de septiembre de 2025 - 16:18
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

NA

Muchas repercusiones por la decisión del Banco Central (BCRA) que endurece el cepo al reimplantar la “restricción cruzada. Según justificó Federico Furiase, mano derecha de Luis Caputo, la medida es para " evitar distorsiones en el mercado de cambios". Pero justamente muchos economistas están remarcando que es esta decisión la que genera distorsiones y aumenta la brecha.

Hasta Ramiro Marra lo dice:

Del "mercado se regula solo" parece que cada vez queda menos. Los liberales más raros del mundo...

Desde este viernes (26/09), quienes compren dólares en el mercado oficial no podrán operar en el MEP ni en el contado con liquidación (CCL) durante 90 días, y viceversa. La medida alcanza tanto a individuos como a empresas y busca frenar el regreso de los “rulos” que habían reaparecido en medio de la creciente volatilidad.

Qué dicen los especialistas: críticas y chicanas.

También opinan tuiteros especialistas en finanzas, muy activos en X:

