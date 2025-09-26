Elon Musk no le da tregua a OpenAI: Nueva demanda de xAI

"Esta nueva demanda es el último capítulo del acoso continuo del Sr. Musk", declaró OpenAI a Business Insider. "No toleramos ninguna violación de la confidencialidad ni ningún interés en los secretos comerciales de otros laboratorios".

La demanda incluye al exingeniero de xAI, Xuechen Li, quien enfrenta un caso separado presentado en agosto por xAI por presunto robo de secretos comerciales.

El 03/09, xAI obtuvo una orden judicial para impedir temporalmente que Li trabajara en tecnología de IA con OpenAI.

Una fuente con conocimiento del asunto también dijo a Business Insider que Li, el ingeniero en cuestión, nunca trabajó en OpenAI.

En la demanda, xAI alegó que OpenAI contrató a Jimmy Fraiture, uno de los primeros ingenieros de xAI, y a un alto ejecutivo financiero para obtener información confidencial de xAI. Fraiture no figura como acusado en la demanda.

xAI demandó por separado a Apple en agosto, acusándola de conspirar con OpenAI para asficiar a competidores tal como xAI.

Además, Musk acusa a OpenAI de traicionar sus orígenes sin fines de lucro al convertirse en una empresa con fines de lucro.

Por este tema, OpenAI también ha presentado una contrademanda contra Musk por acoso.

Embed - Elon Musk está gastando mil millones al mes con xAI. ¿Está construyendo la mejor IA del mundo?

La historia

xAI nació en marzo de 2023 para contrarrestar lo que Musk llamó "la corrección política en otros modelos generativos de inteligencia artificial", e inició sus operaciones en julio de 2023 como una alternativa a OpenAI, Google y Microsoft.

Los cofundadores y miembros del equipo fundador —antiguos investigadores de OpenAI, DeepMind, Google y Microsoft— incluían a Igor Babuschkin, Yuhuai (Tony) Wu, Christian Szegedy y Jimmy Ba.

Szegedy había trabajado en Google, y dejó xAI en febrero de 2025.

Babuschkin, exmiembro de DeepMind, dirigió el desarrollo técnico de xAI hasta su salida en agosto de 2025.

En marzo de 2025, Musk dijo que había vendido la plataforma de redes sociales X a xAI en un acuerdo de acciones que valoró X en US$ 33.000 millones.

Aunque X y xAI son técnicamente negocios separados, sus operaciones y equipos técnicos se han entrelazado estrechamente.

X permite entrenar el chatbot Grok, de xAI, que inició sus operaciones con 12 empleados, incluyendo a Musk: 5 cofundadores, 3 miembros del equipo fundador y personal técnico.

El programa insignia de xAI es un chatbot de IA llamado Grok, nombre que proviene del término 'grok', usado en la novela de ciencia ficción de Robert A. Heinlein, 'Extraño en tierra extraña' (1961), para transmitir una comprensión profunda e innata de algo.

Grok se lanzó en noviembre de 2023 en X.

Con un estilo conversacional inspirado en 'La guía del autoestopista galáctico' (1979), de Douglas Adams, Grok está diseñado deliberadamente con un enfoque rebelde para brindar una experiencia de usuario más atractiva.

A diferencia de ChatGPT de OpenAI, que se ejecuta en datos estáticos y curados hasta una fecha límite determinada, Grok tiene acceso directo al flujo continuo de datos de X, lo que permite un conocimiento casi en vivo de los eventos actuales.

La tregua con Donald Trump

Elon Musk negó estar recaudando capital en este momento para xAI, luego de un informe de CNBC sobre que la empresa de inteligencia artificial habría recaudado US$ 10.000 millones con una valoración posterior de US$ 200.000 millones.

"Noticias falsas. xAI no está recaudando capital en este momento", dijo Musk en X.

Y esto es lógico. Si xAI irá al mercado será cuando se formalice la reconciliación entre Donald Trump y Elon Musk.

Tras la disputa pública de Musk con el presidente Trump tras su salida de la administración a finales de mayo, ambos parecen estar en mejores términos. Musk se sentó junto a Trump en el funeral de Charlie Kirk en Arizona el domingo, y ambos se estrecharon la mano antes de conversar.

trump musk La reconciliación.

xAI está aumentando la capacidad de su centro de datos para entrenar modelos más avanzados para competir de forma más eficaz contra ChatGPT, de OpenAI; y Claude, de Anthropic. Su clúster de supercomputadoras en Memphis, Tennessee, llamado Colossus, se considera el más grande del mundo.

Pero ha sucedido una novedad: la Administración Trump ofrecerá modelos de inteligencia artificial de xAI de Elon Musk a agencias federales a través de una nueva asociación.

Según el acuerdo con la Administración de Servicios Generales, que supervisa la adquisición de tecnología para el gobierno federal, las agencias tendrán acceso a modelos como Grok 4 y una nueva versión rápida llamada Grok 4 Fast por una tarifa nominal de US$ 0,42, dijo la GSA en un comunicado de prensa.

El acuerdo sigue acuerdos similares con Google, de Alphabet; OpenAI, creador de ChatGPT; y Anthropic.

El acuerdo significa que el gobierno ahora trabaja con las 4 empresas estadounidenses que fabrican los sistemas de IA más avanzados. OpenAI y Anthropic acordaron proporcionar sus modelos por US$ 1, mientras que Google cobra US$ 0,47.

A Musk le gusta el número 42 porque es una referencia a la novela de ciencia ficción 'Guía del autoestopista galáctico'.

Las empresas están dispuestas esencialmente a regalar su tecnología para asegurarse un punto de apoyo en el gobierno federal, lo que se considera un sello de aprobación en la carrera de la IA .

La automatización de procesos gubernamentales rutinarios es una de las aplicaciones prometedoras de esta tecnología, lo que impulsa la lucha por convertirse en la herramienta más popular para los empleados federales.

Embed - Supermicro Powers the xAI Colossus AI Supercomputer

Las 4 empresas de IA también tienen contratos de US$ 200 millones cada una con el Departamento de Defensa.

“Nos gusta mucho la idea de que haya una fuerte competencia y tensión en el mercado entre estos modelos y estas empresas”, declaró Josh Gruenbaum, Comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones , en una entrevista. “Cuando alguien actualiza su modelo con una función interesante, eso solo anima a los demás a hacer lo mismo”.

Gruenbaum supervisa las adquisiciones en la GSA, la rama de adquisiciones del gobierno federal que selecciona a los proveedores de tecnología. Ha sido uno de los varios empleados de la GSA vinculados a Musk y al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que ha promovido la IA como una forma de reemplazar a los empleados federales.

Gruenbaum afirmó que la agencia toma decisiones independientemente de DOGE, pero que prioriza la eficiencia.

Cuando Grok publicó diversos comentarios antisemitas y se autodenominó repetidamente 'MechaHitler', la GSA realizó una evaluación exhaustiva de los sistemas hasta que lo aprobó, afirmó Gruenbaum. La compañía se disculpó tras el incidente.

------------------------------

