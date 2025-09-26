Encuesta: A Bullrich le ronda el fantasma del techo bajo y se rompe la polarización en Diputados

Urgente24 ya había señalado el temor de Bullrich a no superar el 40% de los votos y ubicarse más cerca de lo que consiguió Manuel Adorni en las elecciones locales, cuando sacó el 30%. Esto habría motivado que la ministra haga algunos movimientos, como morigerar la presencia policial en la marcha de los jubilados posterios a la derrota bonaerense y pedir la presencia de Mauricio Macri en la campaña. La encuesta de González empieza a materializar el terror de la ministra de Seguridad, ya que la muestra hoy más cerca de aquel resultado porteño a un mes del 26-O.

Aún así, si se confirmara ese resultado, LLA se quedaría con 2 de las 3 bancas en juego (la otra la asumiría el economista Agustín Monteverde).

Detrás de Bullrich, a 10 puntos de distancia, se encuentra el candidato de Fuerza Patria, el actual senador y presidente del PJ porteño, el camporista Mariano Recalde, que logra el 24,8%.

Mucho más atrás aparecen, y sin posibilidad de quedarse con alguna de las bancas en juego, Graciela Ocaña (10,9%), Facundo Manes (6,1%) y el izquierdista Christian Castillo (5,1%). El resto de las opciones no supera el 2% de la intención de voto.

La encuesta de González incluye un cuadro que proyecta los votos en blanco (4,3%) y los indecisos (8%). Así, Bullrich asciende al 39%, Recalde al 28,3%; Ocaña al 12,4%, Manes al 7% y Castillo al 5,8%.

image

Diputados

En cuanto a la lista de Diputados, la preferencias las lidera nuevamente LLA, esta vez con la lista encabezada por el abogado Alejandro Fargosi. Pero en este caso, el candidato queda muy atrás de Bullrich, con el 22,3%. Y el candidato de Fuerza Patria, Itaí Hagman, queda apenas 2 puntos detrás, con 20,1%. Por lo tanto, si se ajusta la brecha por el margen de error, se trata de un empate técnico.

Además, de acuerdo a esta encuesta, se trataría de un escenario de tercios y no de una polarización absoluta, ya que con el 17% de la intención de voto aparece Martín Lousteau.

image

Ricardo López Murphy surge en el siguiente orden, con el 6,8%, mientras que unas décimas debajo, con el 6,3%, se encuentra la izquierdista Myriam Bregman. El resto de las opciones no llega al 5% de apoyo, lo que complicaría sus posibilidades de obtener una banca.

image

Si se toma el escenario que proyecta votos en blanco (3,2%) y los indecisos (8,7%), los resultados son los siguientes:

Fargosi: 25,3%.

Hagman: 22,8%.

Lousteau: 19,6%.

López Murphy: 7,7%.

Bregman: 7,2%.