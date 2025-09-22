Charlie Kirk facilitó el reencuentro Trump / Musk y Piper Sandler hizo el resto: Tesla vuela

Baird

No fue solo Piper Sandler quien levantó la vara de Tesla. Baird también mejoró la recomendación de las acciones de Tesla a "Comprar", estableciendo un objetivo de US$548.

Hubo 'efecto dominó' y ahora el 47% de los analistas califican la acción como "Comprar".

Robert W. Baird & Co. es una firma multinacional estadounidense de inversión independiente y una compañía de servicios financieros .

Baird fue fundada en 1919 como unidad de negocios del First Wisconsin National Bank (hoy parte de US Bancorp ) en Milwaukee, Wisconsin.

En 1934, la firma se convirtió en una entidad independiente (spinoff) llamada The Securities Company of Milwaukee, Inc.

Cuando la firma se unió a la Bolsa de Valores de Nueva York en 1948, tomó el nombre de su socio principal desde su inicio, Robert W. Baird .

De 1982 a 2004, Northwestern Mutual Life conservaba una participación mayoritaria en Baird. En 2004, Baird se convirtió en una empresa de servicios financieros totalmente independiente, propiedad de sus empleados.

Tesla

Cuando Alejandro Potter, analista de Piper Sandler, recién llegado de un viaje a China a estudiar el mercado de autos eléctricos, reevaluó Tesla, el mercado reaccionó.

Potter destacó la creciente competencia en vehículos eléctricos, pero insistió en que la compañía conserva el liderazgo en cuanto a inteligencia artificial en el mundo real: "En resumen: Tesla sigue siendo nuestra principal opción para invertir en vehículos autónomos y robótica".

Tesla lanzó un servicio de taxis autónomos en Austin, Texas, en junio y espera comenzar a vender cantidades significativas de robots humanoides entrenados con IA en 2026.

Las acciones de Tesla han recibido un impulso gracias a los planes de conducción autónoma de la compañía y a los recortes de las tasas de interés.

ELON MUSK Tesla recupera valor.

Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos subieron un 1,7% a US$ 433,27; el S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones subieron 0,4% y 0,2%, respectivamente.

El nuevo objetivo trazado por Potter valora las acciones de Tesla en aproximadamente 200 veces las estimaciones de ganancias de consenso para 2026. "Creemos que el múltiplo de valoración de Tesla es tan alto porque la compañía está utilizando IA para revolucionar mercados de un tamaño casi inimaginable", añadió Potter en su informe dominical.

Ben Kallo, el analista de Baird, había elevado su objetivo para Tesla de US$ 320 a US$ 548 por acción.

En general, el 47% de los analistas que cubren la compañía califican las acciones como Comprar, según FactSet.

La proporción promedio de calificación de Compra para las acciones del S&P 500 es de aproximadamente el 55%.

Hasta el fin de semana, las acciones de Tesla habían subido +6% en 2025 y +79% en los últimos 12 meses. Las acciones se vieron impulsadas por un repunte del 23% en las últimas 9 sesiones bursátiles, con 8 subidas y una bajada en ese periodo.

Unas cuantas cosas han ayudado a impulsar las acciones al alza, incluido el reciente anuncio del CEO Elon Musk de recompra de acciones por US$ 1.000 millones.

Tesla también parece estar a punto de expandir su servicio de taxis autónomos a Nevada y Arizona.

La Reserva Federal recortó las tasas a corto plazo en 0,25 punto porcentual la semana pasada, como se esperaba (La compra de automóviles es sensible a las tasas de interés, y muchos compradores financian sus vehículos).

-----------

Otras noticias en Urgente24:

ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora

Beto Casella, con un pie y medio afuera de El Nueve: Qué canales lo pretenden

Siguen las versiones en River: Enzo Pérez en el centro de la polémica

La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo

Pintados: Los aviones F-16 de Argentina se acercan al final de su preparación