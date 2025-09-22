Encuesta:  Desplome de la imagen de Luis Caputo (caen Milei y todos sus ministros)

Milei

La caída de Caputo forma parte de un retroceso generalizado de la imagen de Milei y su equipo.

El Presidente pierde en septiembre 3,6 puntos porcentuales en su aprobación respecto de agosto, hasta el 42,5%. El rechazo, en cambio, suma 53,7% con un dato preocupante para el jefe de Estado: sólo la imagen "muy mala" (43,4%) supera al acumulado total de aprobación ("buena" + "muy buena").

milei-imagen-cb

Con esos números, el Presidente obtiene un diferencial negativo (aprobación menos desaprobación) de 11,2 puntos.

Este resultado hace que Milei vuelva a caer en el ránking de Presidente de la región de CB Consultora, ahora hasta el 5to puesto, detrás del chileno Gabriel Boric.

presidentes-cb-septiembre

Caen todos los ministros

En cuanto a los ministros, encabeza las preferencias Patricia Bullrich (Seguridad), que sin embargo pierde 3,6 puntos de aprobación desde el sondeo previo, hasta el 45,3%. Con una desaprobación del 54,1%, el saldo para la ministra y candidata a senadora es de -8,8 puntos.

Bullrich es la más conocida del Gabinete, lo que se refleja en que apenas el 0,6% de los consultados no sabe o no contesta sobre su figura.

Bajo este criterio, quien sigue en orden de conocimiento es el ministro de Economía, Luis Caputo, que acumula una imagen positiva del 36%, 9,9 puntos menos que en la medición de agosto. Con una desaprobación del 51,3%, el diferencial de Caputo es de 15,3 puntos porcentuales.

Quien cierra el ranking de CB Consultra es el ministro de Salud, Mario Lugones, que con 23,9% de aprobación y 47,2% tiene 23,3 puntos de diferencial negativo, aunque este resultado se ve matizado por el deconocimiento del funcionario: 28,9%.

Esto también es un aliciente para Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior: 51,3% de los consultados no lo conocería, lo que relativiza sus niveles de imagen positiva (25,3%) y negativa (23,4%).

Además de Caputo, quienes más retrocedieron en aprobación fueron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos (-5,6 puntos), la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (-3,8) y Lugones (-3,4).

ministros-cb

catalan-lugones

Más contenido de Urgente24

Scott Bessent respalda Plan Platita de Milei, que busca dólares con tardía baja de retenciones

PRO en caída y ex LLA se reagrupan: Nuevo interbloque en Diputados

También eliminan temporalmente las retenciones a carnes bovinas y avícolas

"Lo que puede venir es un recalibramiento del acuerdo del FMI vía el Tesoro de USA"