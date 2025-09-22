Encuesta:  Desplome de la imagen de Luis Caputo (caen Milei y todos sus ministros)

Dicen que Luis Caputo tiene el prestigio destrozado en el mercado. Desde aquel "comprá, campéon" en el que desafió a adquirir dólares a aquellos que lo consideraban atrasado (y que respondieron en consecuencia disparando la cotización) que el ministro de Economía sufre una crisis de credibilidad, lo que no mejoran sus recurrentes apariciones junto al inefable Gordo Dan en el streaming libertario Carajo.
En un marco de caída generalizada de la imagen de Milei y sus ministros, se destaca la erosión de 10 puntos en la aprobación del de Economía.
La derrota de LLA en la elecciones bonaerenses por 13 puntos frente al peronismo habría agravado ese cuadro, dado que lo que quedó bajo cuestionamiento -aunque el Gobierno lo niegue- fue el programa económico que ejecuta el jefe del Palacio de Hacienda, que se quedó con el aval social mermado.
Esta crisis tiene su correlato en la opinión pública. De acuerdo a una encuesta de CB Consultora, el jefe del Palacio de Hacienda sufrió en septiembre un desplome de prácticamente 10 puntos en su imagen positiva en comparación con el resultado de agosto.
La encuesta, a la que tuvo acceso Urgente24, se relevó entre el 18 y el 21/09 y abarcó 1.164 casos efectivos recolectados de forma online. El margen de error es de +/-2,9%.
La caída de Caputo forma parte de un retroceso generalizado de la imagen de Milei y su equipo.
El Presidente pierde en septiembre 3,6 puntos porcentuales en su aprobación respecto de agosto, hasta el 42,5%. El rechazo, en cambio, suma 53,7% con un dato preocupante para el jefe de Estado: sólo la imagen "muy mala" (43,4%) supera al acumulado total de aprobación ("buena" + "muy buena").
Con esos números, el Presidente obtiene un diferencial negativo (aprobación menos desaprobación) de 11,2 puntos.
Este resultado hace que Milei vuelva a caer en el ránking de Presidente de la región de CB Consultora, ahora hasta el 5to puesto, detrás del chileno Gabriel Boric.
Caen todos los ministros
En cuanto a los ministros, encabeza las preferencias Patricia Bullrich (Seguridad), que sin embargo pierde 3,6 puntos de aprobación desde el sondeo previo, hasta el 45,3%. Con una desaprobación del 54,1%, el saldo para la ministra y candidata a senadora es de -8,8 puntos.
Bullrich es la más conocida del Gabinete, lo que se refleja en que apenas el 0,6% de los consultados no sabe o no contesta sobre su figura.
Bajo este criterio, quien sigue en orden de conocimiento es el ministro de Economía, Luis Caputo, que acumula una imagen positiva del 36%, 9,9 puntos menos que en la medición de agosto. Con una desaprobación del 51,3%, el diferencial de Caputo es de 15,3 puntos porcentuales.
Quien cierra el ranking de CB Consultra es el ministro de Salud, Mario Lugones, que con 23,9% de aprobación y 47,2% tiene 23,3 puntos de diferencial negativo, aunque este resultado se ve matizado por el deconocimiento del funcionario: 28,9%.
Esto también es un aliciente para Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior: 51,3% de los consultados no lo conocería, lo que relativiza sus niveles de imagen positiva (25,3%) y negativa (23,4%).
Además de Caputo, quienes más retrocedieron en aprobación fueron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos (-5,6 puntos), la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (-3,8) y Lugones (-3,4).
