También eliminan temporalmente las retenciones a carnes bovinas y avícolas

Previo a este anuncio, las retenciones a la carne se redujeron del 6,75% al 5% de forma permanente, según anunció el presidente Javier Milei en julio pasado en Palermo, como parte del recorte generalizados de los Derechos de Exportación para diversos productos agropecuarios.

Por su parte, el año pasado el Gobierno había eliminado de manera permanente las retenciones para la carne de vaca, producto que se exporta mayormente a China, el principal cliente del país. Ahora, con la nueva medida de incluyó, aunque temporal hasta el 31/10 próximo, a la carne de novillo.

En cuanto a las suspensión de retenciones a los cereales y olaginosas anunciado más temprano, el vocero Adorni dijo que la justificación de la medida partió de supuestas acciones para "generar incertidumbre" y "boicotear el programa de gobierno". Las adjudicó a la "vieja política".

Más tarde el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con representantes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro Exportador de Cereales (CEC) en el Palacio de Hacienda, para explicarles detalles del sorpresivo anuncio que tiene como objetivo incentivar a que apuren las liquidaciones.

Desde el miércoles, cuando quedó habilitado a intervenir, Banco Central gastó más de US$1000 millones de las reservas para contener el dólar. Así, abrió el interrogante entre los inversores sobre el poder de fuego en las semanas previas a las elecciones y cómo hará el Gobierno para garantizar los pagos de deuda con el FMI y los bonistas.

Más contenido de Urgente24

Scott Bessent respalda Plan Platita de Milei, que busca dólares con tardía baja de retenciones

PRO en caída y ex LLA se reagrupan: Nuevo interbloque en Diputados

La oposición, furiosa con Javier Milei: "Más cínico no se consigue"

"Lo que puede venir es un recalibramiento del acuerdo del FMI vía el Tesoro de USA"