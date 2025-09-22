Países del G7 (como otros 145) reconocen a Palestina y ONU la legitima

El mundo pierde la paciencia con Israel y los "pesos pesados" del G7 reconocen a Palestina

Este lunes, en el marco de la denominada 'Conferencia internacional por la solución de dos Estados' se espera que el Occidente amplíe la "Declaración de Nueva York", adoptada por la Asamblea General de la ONU a principios de este mes tras una conferencia celebrada en julio conjuntamente con Francia y Arabia Saudita.

La declaración de siete páginas aprobada describió "pasos tangibles, con plazos concretos e irreversibles" hacia una solución de dos Estados, al mismo tiempo que condenó a Hamás y le instó a rendirse, desarmarse y liberar a todos los rehenes. Asimismo, exigió un alto el fuego inmediato y la entrada de la ayuda humanitaria al asediado enclave palestino

Para este lunes, tras el reconocimiento de Palestina por parte de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, se espera que Francia, Malta y Bélgica lo reconozcan también.

Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos, una nación que negó visas estadounidenses a la Autoridad Palestina y a otros líderes de dicha comunidad, ha criticado el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de varios países occidentales por considerarlo un “gesto de cara a la galería” y aboga por “una diplomacia seria”.

“Nos centramos en una diplomacia seria, no en gestos de cara a la galería”, ha afirmado un portavoz del Departamento en declaraciones remitidas a Europa Press.

“Nuestras prioridades son claras: la liberación de los rehenes, la seguridad de Israel y la paz y la prosperidad para toda la región, que solo son posibles sin Hamás. Seguiremos trabajando con nuestros aliados y socios para alcanzar esos objetivos”, ha añadido la cartera.

Del mismo modo, la administración de Benjamin Netanyahu subraya que "no habrá Estado palestino" y que "responderá" a los reconocimientos en la ONU, mientras enfrenta una semana de acampamiento a las afueras de su casa de familiares de rehenes que piden que reanude negociaciones para liberarlos.

Según reporta France24, los familiares de los rehenes temen que la ofensiva militar emprendida por Israel para tomar control total de la ciudad de Gaza suponga "un riesgo significativo y directo" para una veintena de secuestrados que, se prevé, continúen con vida, como ha dicho a EFE Udi Goren, primo de un rehén asesinado por Hamás cuyo cuerpo permanece en Gaza.

El campamento está compuesto por unas 20 tiendas de campaña rodeadas de carteles que piden el fin de la guerra en Gaza. Detrás del campamento hay tres ataúdes cubiertos con coronas de flores y la bandera israelí. La policía ha instalado unas pantallas blancas para ocultar la vista del campamento desde la residencia del primer ministro.

