FÁCIL Y SALUDABLE
El desayuno número 1 de un cardiólogo para proteger su corazón
Un cardiólogo ha compartido su desayuno favorito para proteger su corazón. He aquí por qué tú también deberías comer este alimento.
¡Cuidado! Esto fácilmente podría convertirse en un error y el corazón podría pagarlo caro.
Pero, ¿Cuál es el mejor desayuno para el corazón? ¿Qué comer para tener un corazón saludable? ¿Qué alimento recomiendan los cardiólogos?
¿Qué comen los cardiólogos en el desayuno?
Lo primero que debe saber es que el desayuno es una comida clave para la salud en general, pero no todos los desayunos son saludables.
“Muchas personas tienen un tiempo increíblemente corto por la mañana y generalmente recurren a alimentos reconfortantes como pasteles tostados, cereales de desayuno procesados y barras que tienen tanta azúcar como algunas de las barras de chocolate que hay en el mercado”, dijo a TODAY.com el Dr. Andrew Freeman, director de prevención cardiovascular y bienestar en National Jewish Health en Denver.
Consultado por su desayuno número 1, el cardiólogo reveló que prefiere comer avena por la mañana.
“Mi opción preferida es la avena”, compartió Freeman. “En general, la recomiendo como la mejor opción”.
Freeman aconseja comer una taza de avena preparada con agua y añadir fruta fresca, como las bayas que son ricas en antioxidantes.
También se le puede añadir otros ingredientes saludables para el corazón, como semillas de lino molidas o nueces, que son alimentos ricos en ácidos grasos omega-3.
Asimismo, el cardiólogo pide evitar la avena instantánea, que es la más procesada, y elegir avena arrollada.
¿Por qué la avena es buena para el corazón?
La avena es un alimento extraordinario, rico en vitaminas, minerales, y compuestos que pueden proteger al corazón: como vitamina B1, manganeso y fibra.
La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) señala que estudios han asociado la avena y la harina de avena con numerosos beneficios para la salud del corazón, como la reducción del colesterol y el control del peso corporal.
Ahora, lo que más distingue a la avena de otros alimentos saludables para el corazón es su contenido de fibra dietética, especialmente, el tipo de fibra que contiene: betaglucano.
Se trata de una fibra soluble, lo que significa que se disuelve en agua caliente, donde se espesa.
"Cuando comes avena, esa viscosidad que ves se debe a la viscosidad que genera el betaglucano", dijo Candida Rebello, directora del programa de investigación sobre nutrición y enfermedades crónicas del Centro de Investigación Biomédica Pennington de la Universidad Estatal de Luisiana en Baton Rouge, a la AHA.
Según la experta, se ha demostrado "de manera bastante inequívoca" que el betaglucano ayuda a mantener niveles saludables de colesterol, lo cual es crucial para el corazón.
Beneficios de la avena
Además de ser aliada de la salud del corazón, la avena tiene otros beneficios:
- Es rica en nutrientes
- Combate la oxidación celular
- Regula la presión arterial
- Es beneficiosa para el cerebro
- Es rica en antioxidantes
- Ayuda a reducir el azúcar en sangre
- Combate la inflamación
- Ayuda a adelgazar y sentirse lleno
- Combate los problemas de estreñimiento
- Puede ayudar al cuidado de la piel
- Reduce el riesgo de asma infantil
