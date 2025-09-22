El desayuno número 1 de un cardiólogo para proteger su corazón

Consultado por su desayuno número 1, el cardiólogo reveló que prefiere comer avena por la mañana.

“Mi opción preferida es la avena”, compartió Freeman. “En general, la recomiendo como la mejor opción”.

Freeman aconseja comer una taza de avena preparada con agua y añadir fruta fresca, como las bayas que son ricas en antioxidantes.

También se le puede añadir otros ingredientes saludables para el corazón, como semillas de lino molidas o nueces, que son alimentos ricos en ácidos grasos omega-3.

Asimismo, el cardiólogo pide evitar la avena instantánea, que es la más procesada, y elegir avena arrollada.

Avena con chía.jpg

¿Por qué la avena es buena para el corazón?

La avena es un alimento extraordinario, rico en vitaminas, minerales, y compuestos que pueden proteger al corazón: como vitamina B1, manganeso y fibra.

La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) señala que estudios han asociado la avena y la harina de avena con numerosos beneficios para la salud del corazón, como la reducción del colesterol y el control del peso corporal.

Ahora, lo que más distingue a la avena de otros alimentos saludables para el corazón es su contenido de fibra dietética, especialmente, el tipo de fibra que contiene: betaglucano.

Se trata de una fibra soluble, lo que significa que se disuelve en agua caliente, donde se espesa.

"Cuando comes avena, esa viscosidad que ves se debe a la viscosidad que genera el betaglucano", dijo Candida Rebello, directora del programa de investigación sobre nutrición y enfermedades crónicas del Centro de Investigación Biomédica Pennington de la Universidad Estatal de Luisiana en Baton Rouge, a la AHA.

Según la experta, se ha demostrado "de manera bastante inequívoca" que el betaglucano ayuda a mantener niveles saludables de colesterol, lo cual es crucial para el corazón.

Beneficios de la avena

Además de ser aliada de la salud del corazón, la avena tiene otros beneficios:

Es rica en nutrientes

Combate la oxidación celular

Regula la presión arterial

Es beneficiosa para el cerebro

Es rica en antioxidantes

Ayuda a reducir el azúcar en sangre

Combate la inflamación

Ayuda a adelgazar y sentirse lleno

Combate los problemas de estreñimiento

Puede ayudar al cuidado de la piel

Reduce el riesgo de asma infantil

---------

Más noticias en Urgente24

El video de Charlie Kirk demuestra por qué somos adictos a mirar tragedias en redes

"Excelente": El hábito secreto de Bill Gates para mejorar su concentración

El sorprendente beneficio de caminar rápido para tus huesos

6 alimentos ricos en proteínas que come un médico al que no le gusta la carne

5 frutas ricas en potasio que no son banana (plátano)