La mala salud bucal aumenta el riesgo de un cáncer devastador

Si bien, ya se sabía que las personas con mala salud bucal son más propensas al cáncer de páncreas, los científicos de NYU Langone Health y el Centro de Cáncer Perlmutter querían encontrar una posible explicación.

Unos 445 pacientes fueron diagnosticados con cáncer de páncreas, por lo que, los investigadores compararon el ADN de los microbios de dichos pacientes con el de otros 445 participantes sin cáncer.

Descubrieron que ciertos microbios orales se relacionan con un riesgo mayor de cáncer de páncreas: aumentaron en más de tres veces las posibilidades de cáncer.

pancreas tumor cancer.jpg

"Entre los cientos de especies de bacterias y hongos que viven en la boca de las personas, 27 se han relacionado colectivamente con un riesgo 3,5 veces mayor de desarrollar cáncer de páncreas", detalla un comunicado de NYU Langone Health.

"Nuestros hallazgos brindan una nueva perspectiva sobre la relación entre el microbioma oral y el cáncer de páncreas", afirmó el autor principal del estudio, el Dr. Yixuan Meng, investigador postdoctoral en el Departamento de Salud Poblacional de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

Otro hallazgo científico

Este no fue el único hallazgo. Los científicos, además, lograron desarrollar una herramienta que podría estimar el riesgo de cáncer.

Esto no es dato menor, considerando que el cáncer de páncreas es uno de los más difíciles de diagnosticar y que, generalmente, se detecta cuando el tumor ya está avanzado.

"Al analizar las poblaciones bacterianas y fúngicas en la boca, los oncólogos podrían identificar a aquellos que más necesitan pruebas de detección de cáncer de páncreas", dijo el coautor principal del estudio, Jiyoung Ahn, PhD, profesor en los Departamentos de Salud Poblacional y Medicina de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

En ese sentido, los investigadores hicieron un llamado a cuidar la salud bucal, no sólo para tener dientes sanos, sino para evitar enfermedades.

“Está más claro que nunca que cepillarse los dientes y usar hilo dental no sólo puede ayudar a prevenir la enfermedad periodontal sino que también puede proteger contra el cáncer”, dijo el coautor principal del estudio, Richard Hayes, DDS, MPH, PhD, profesor del Departamento de Salud de la Población.

Es importante recordar que otros estudios han relacionado la mala salud bucal y los microbios orales con mayor riesgo de afecciones como enfermedad cardiovascular, diabetes y artritis.

Los resultados del estudio fueron publicados en JAMA Oncology.

