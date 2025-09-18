Meta Ray-Ban Display: ¿Los anteojos que quieren jubilar al celular?

image

¿Un reemplazo del celular o un nuevo capricho caro?

Los anteojos pesan apenas 69 gramos y mantienen el estilo de las Ray-Ban Wayfarer, para que pasen como un accesorio común. Pero tienen potencia: cámara de 12 MP, grabación en 1080p, seis micrófonos, audio espacial y hasta 6 horas de batería que se extienden a 30 con el estuche. Son especificaciones que antes sólo estaban en prototipos y ahora llegan a un producto masivo.

Mark Zuckerberg lo dijo con entusiasmo en el Meta Connect: "Los anteojos son la única forma en la que podés dejar que la IA vea lo que vos ves, escuche lo que vos escuchás". La frase suena potente, pero también deja algunas dudas: ¿qué pasa cuando el mismo aparato que traduce un cartel en París también puede grabar tu intimidad en Buenos Aires? Meta intenta calmar esas críticas con un LED que se enciende cuando la cámara está activa, aunque todos sabemos que siempre habrá formas de esquivar esas limitaciones.

El futuro de los Ray-Ban Display no depende sólo de la tecnología, sino de la aceptación social. Meta asegura que vendió más de un millón de unidades de sus modelos anteriores en 2024 (según datos de The Guardian y El País), lo que muestra que hay mercado. Pero una cosa es sumar cámaras a unos lentes y otra, muy distinta, es ponerles una pantalla que te convierte en un cyborg urbano.

La realidad es que el celular todavía no tiene reemplazo, aunque estos anteojos marcan un paso fuerte hacia ese escenario. Meta no promete magia: ofrece un dispositivo con funciones concretas, diseño atractivo y un ecosistema que empuja desde WhatsApp hasta Instagram. El veredicto final no lo dará Zuckerberg ni los analistas, sino la calle. Y ahí es donde Google perdió la partida.

