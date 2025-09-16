¿Podés predecir el futuro? Un estudio científico te va a dejar helado

image La CIA siempre estuvo desde las sombras en este tema.

Pero, ¿qué explica este fenómeno? Los autores del estudio encontraron una conexión sorprendente: la inteligencia emocional (IE). El análisis mostró que las personas con una mayor habilidad para percibir y procesar sus emociones de manera intuitiva también eran las que tenían más aciertos en la tarea de visión remota.

La evidencia que inquieta a la comunidad científica

Este descubrimiento propone una nueva hipótesis: quizás las "corazonadas" no son una percepción literal del futuro, sino que las emociones actúan como un "catalizador" o "señal" que nos ayuda a procesar información que aún no podemos explicar. Los científicos propusieron el Modelo de Producción-Identificación-Comprensión (PIC) para explorar esta idea.

El estudio concluye que, si bien estos fenómenos desafían nuestro conocimiento actual y deben ser investigados más a fondo, aún no están "científicamente establecidos" en un sentido empírico. En otras palabras, la evidencia estadística es fuerte, pero aún no hay una explicación física o biológica que la respalde.

Así que la próxima vez que sientas una corazonada, puede que no sea tu mente conectándose con el futuro, sino tu propia habilidad para procesar información anómala a través de tus emociones. Los científicos te invitan a seguir tu intuición, pero también a mantener un ojo crítico sobre el camino que toma la investigación.

Es importante leer este tipo de noticias con una perspectiva crítica. Si un descubrimiento parece contradecir por completo las leyes de la física y la biología que conocemos, es prudente ser escéptico y buscar más información de fuentes científicas y académicas convencionales.

