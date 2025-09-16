La película de Robert Redford de 2 horas y 18 minutos que te mantiene en tensión constante

image El actor incluso siguió la investigación desde 1972, leyendo cada artículo que publicaban.

Pero Redford tenía una obsesión: contar la verdadera historia detrás del escándalo que derribó al presidente Richard Nixon. Su encuentro con los periodistas reales lo convenció de que el drama estaba en mostrar cómo dos hombres completamente diferentes trabajaron juntos para destapar la corrupción presidencial más grande de todos los tiempos

La transformación que cambió todo

El director Alan J. Pakula y Redford tomaron una decisión radical: eliminar toda la "tercera dimensión" de los personajes. Dustin Hoffman recordaría años después que tras ver una proyección temprana, "fui al baño y vomité". Era un desastre total que parecía condenado al fracaso.

La solución fue revolucionaria: quitar las escenas personales, los romances forzados, las ex esposas y centrarse únicamente en el trabajo periodístico. Pakula contrató al legendario Gordon Willis, conocido como "el Príncipe de las Tinieblas" por su trabajo en "El Padrino", para crear un thriller sobrio que mostrara el contraste entre el mundo oscuro de los secretos políticos y la redacción transparente y brillantemente iluminada de The Washington Post.

El resultado superó todas las expectativas: cuatro Oscar (incluyendo Mejor Guion Adaptado para Goldman), más de 70 millones de dólares en taquilla y una película que cambió para siempre la percepción del periodismo de investigación.

La icónica frase "Sigue el dinero" se convirtió en parte del vocabulario popular, aunque nunca fue dicha en la vida real.

