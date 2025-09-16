Robert Redford, actor y director estadounidense, murió a los 89 años en su casa de Provo, Utah, dejando atrás una carrera que marcó varias décadas de Hollywood. Además de su trabajo en cine, Redford fue el fundador del Festival de Cine de Sundance, un espacio central para el cine independiente que sigue resonando a nivel mundial.
ADIÓS, SUNDANCE KID
Murió Robert Redford a los 89 años: Actor, director y creador de Sundance
Robert Redford, actor y director icónico, murió a los 89 en Utah. Fundó el Festival de Cine de Sundance para impulsar el cine independiente en Estados Unidos.
Cuando la belleza no bastaba: los roles que definieron a Robert Redford
Redford arrancó su carrera en Broadway a fines de los ’50 y rápidamente dio el salto a la televisión, con participaciones en Alfred Hitchcock presenta (1961) y Dimensión Desconocida (1962). Su primer gran éxito cinematográfico llegó con Descalzos en el parque (1967), y de ahí no paró: Butch Cassidy (1969), La ley del talión (1972), El embajador del miedo (1972) y Todos los hombres del presidente (1976) lo establecieron como uno de los actores más importantes de su generación.
Su química con Paul Newman, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un rasgo distintivo: "Eso fue un gesto que nunca olvidé y sentí que realmente le debía eso".
Además de interpretar galanes y héroes, Redford buscó personajes con conflicto y densidad. En El golpe (1973) fue un joven estafador, en La ley del talión un hombre perdido en la naturaleza y en Todo está perddo (2013) enfrentó la soledad absoluta de un náufrago, realizando todas sus propias escenas de riesgo.
Su debut como director llegó en 1980 con Gente como uno, que ganó cuatro Oscars, incluyendo Mejor Director y Mejor Película, confirmando que no se limitaba a actuar sino que podía controlar un proyecto completo.
En lo personal, se casó por primera vez el 9 de agosto de 1958 con Lola Van Wagenen en Las Vegas, con una segunda recepción el 12 de septiembre en la casa de la abuela de Lola. Tuvieron cuatro hijos: Scott Anthony Redford (1959), Shauna Jean Redford (1960), David James Redford (1962) y Amy Hart Redford (1970).
Scott murió a los pocos meses por síndrome de muerte súbita infantil y James falleció en 2020. Shauna es pintora y está casada con el periodista Eric Schlosser, mientras que Amy trabaja como actriz, directora y productora. Más adelante, Redford se casó con Sibylle Szaggars el 11 de julio de 2009 en Hamburgo, Alemania, con quien vivió en Sundance desde 1996.
Sundance: el refugio de los cineastas rebeldes
La otra cara de Redford fue su rol como impulsor del cine independiente. Observando cómo Hollywood se volvía cada vez más conservador y comercial en los ’70, decidió crear un espacio donde se pudieran desarrollar historias fuera del circuito tradicional. Compró tierras en Utah, bautizadas Sundance, en homenaje a su personaje de Sundance Kid, y fundó el Sundance Institute en 1981. El instituto ofrecía talleres, laboratorios y mentorías para cineastas emergentes, y años después tomó el control del antiguo Utah/US Film Festival, dando origen al Festival de Cine de Sundance en Park City.
Redford explicaba su visión: "Para mí, la palabra que debe subrayarse es ‘independencia’". Bajo su supervisión, el festival se convirtió en plataforma para directores como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh y Paul Thomas Anderson, sin perder el foco en la diversidad y la creatividad, aunque Hollywood comenzara a apropiarse del fenómeno comercialmente.
En sus últimos años, Redford siguió vinculado al festival desde Sundance, sin dejar de participar en proyectos cinematográficos y manteniendo la dirección de su instituto, hasta su muerte en septiembre de 2025.
Robert Redford murió en su casa en Provo, Utah, a los 89 años, dormido, según confirmó su publicista Cindi Berger, cerrando así una carrera que atravesó medio siglo de cine y cultura estadounidense.
-------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar
China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán y pide a USA "cautela"
Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo
La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento
Juana Viale se sonrojó ante el comentario subido de tono de la cocinera de su programa