Murió Robert Redford a los 89 años: Actor, director y creador de Sundance

Su debut como director llegó en 1980 con Gente como uno, que ganó cuatro Oscars, incluyendo Mejor Director y Mejor Película, confirmando que no se limitaba a actuar sino que podía controlar un proyecto completo.

image Además de galán, eligió roles complejos como en El golpe y Todo está perdido. Debutó como director con Gente como uno, que obtuvo 4 Premios Oscar, incluyendo el de Mejor Director.

En lo personal, se casó por primera vez el 9 de agosto de 1958 con Lola Van Wagenen en Las Vegas, con una segunda recepción el 12 de septiembre en la casa de la abuela de Lola. Tuvieron cuatro hijos: Scott Anthony Redford (1959), Shauna Jean Redford (1960), David James Redford (1962) y Amy Hart Redford (1970).

Scott murió a los pocos meses por síndrome de muerte súbita infantil y James falleció en 2020. Shauna es pintora y está casada con el periodista Eric Schlosser, mientras que Amy trabaja como actriz, directora y productora. Más adelante, Redford se casó con Sibylle Szaggars el 11 de julio de 2009 en Hamburgo, Alemania, con quien vivió en Sundance desde 1996.

Sundance: el refugio de los cineastas rebeldes

La otra cara de Redford fue su rol como impulsor del cine independiente. Observando cómo Hollywood se volvía cada vez más conservador y comercial en los ’70, decidió crear un espacio donde se pudieran desarrollar historias fuera del circuito tradicional. Compró tierras en Utah, bautizadas Sundance, en homenaje a su personaje de Sundance Kid, y fundó el Sundance Institute en 1981. El instituto ofrecía talleres, laboratorios y mentorías para cineastas emergentes, y años después tomó el control del antiguo Utah/US Film Festival, dando origen al Festival de Cine de Sundance en Park City.

image Redford creó el Festival de Cine de Sundance para apoyar el cine independiente y alejarse de Hollywood comercial. Sundance lanzó a directores como Tarantino y Soderbergh, y Redford siguió vinculado al proyecto hasta su muerte.

Redford explicaba su visión: "Para mí, la palabra que debe subrayarse es ‘independencia’". Bajo su supervisión, el festival se convirtió en plataforma para directores como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh y Paul Thomas Anderson, sin perder el foco en la diversidad y la creatividad, aunque Hollywood comenzara a apropiarse del fenómeno comercialmente.

En sus últimos años, Redford siguió vinculado al festival desde Sundance, sin dejar de participar en proyectos cinematográficos y manteniendo la dirección de su instituto, hasta su muerte en septiembre de 2025.

Robert Redford murió en su casa en Provo, Utah, a los 89 años, dormido, según confirmó su publicista Cindi Berger, cerrando así una carrera que atravesó medio siglo de cine y cultura estadounidense.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán y pide a USA "cautela"

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo

La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento

Juana Viale se sonrojó ante el comentario subido de tono de la cocinera de su programa