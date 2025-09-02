Murió Graham Greene, actor famoso por 'Danza con Lobos', a los 73 años

Greene nunca buscó la vida típica de estrella en Los Ángeles. Se quedó en Canadá con su esposa Hilary Blackmore y "un pequeño ejército de gatos", como contó a CBC News, disfrutando de escribir, construir botes y jugar al golf. Esa decisión refleja a un actor que entendía que la fama no garantiza felicidad y que se puede triunfar respetando el propio ritmo y espacio.

image Tras ese éxito, Greene trabajó en Corazón de trueno, Maverick y Milagros inesperados, consolidando su versatilidad. Prefirió vivir en Canadá con su esposa y sus gatos, demostrando que la fama no era su prioridad.

Graham Greene, el hombre que cambió la representación indígena

Aparte de interpretar personajes indígenas, Graham Greene los humanizó, les dio humor y complejidad. "Mi gente es muy graciosa", decía, y esa mirada se ve en roles como Walter Crow Horse en Corazón de trueno o Arlen Bitterbuck en Milagros inesperados. También llevó su compromiso a otros formatos: teatro, televisión y videojuegos, como en Red Dead Redemption 2, donde interpretó a un anciano líder tribal.

image Greene humanizó y dio humor a personajes indígenas, extendiendo su compromiso a teatro, televisión y videojuegos (Red Dead Redemption 2). Recibió numerosos premios y mostró siempre su lado más humano.

Los reconocimientos fueron muchos: Earle Grey Award, Orden de Canadá, Governor General's Performing Arts Award, entre otros. Pero Greene también enfrentó sus sombras: en 1997 sufrió una grave depresión y tuvo que ser hospitalizado.

Fue un actor que logró que Hollywood viera al pueblo indígena con respeto, complejidad y talento, sin concesiones. Greene no buscó resaltar por encima de otros; buscó contar historias que valieran la pena y, sobre todo, que fueran verdaderas.

