Murió Graham Greene, actor famoso por 'Danza con Lobos', a los 73 años

La muerte de Graham Greene deja un vacío en el cine: su carrera, en especial su icónico papel en Danza con Lobos, celebró la autenticidad de los indígenas.

02 de septiembre de 2025 - 10:39
Graham Greene, el actor canadiense de origen Oneida que alcanzó fama internacional con Danza con Lobos, murió a los 73 años. Su carrera en Hollywood lo convirtió en un referente de la representación indígena en el cine, donde demostró su talento y su autenticidad en cada papel que interpretaba.

La historia de un actor que se hizo a sí mismo

Nacido en Ohsweken, Ontario, Greene pasó de ser dibujante, trabajador de acero y técnico de sonido para bandas de rock a destacarse en escenarios de teatro en Toronto y Reino Unido. En una entrevista con Playback en 2012, decía: "El teatro te ayuda a construir un personaje. Cuando llegás al cine, no tenés ese lujo. La disciplina del teatro es lo que recomiendo a todos los actores". Esa formación le dio la base para moverse con naturalidad frente a la cámara, aunque recién llegara a Hollywood con Danza con Lobos en 1990.

En esa película interpretó a Ave que Patea, un chamán lakota, y la actuación le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto. Fue un rol que mostró su talento, pero que también dio paso a una representación más profunda de los pueblos indígenas en el cine estadounidense.

image
Graham Greene saltó de la reserva a Hollywood con Danza con Lobos, donde interpretó a Ave que Patea, un chamán lakota, y recibió una nominación al Oscar. Su actuación abrió la puerta a representaciones indígenas más auténticas.

Después vinieron papeles en Corazón de trueno (1992), Maverick (1994), Duro de matar 3 - La venganza (1995) y Milagros inesperados (1999), que lo consolidaron como un actor capaz de moverse entre géneros sin perder autenticidad.

Greene nunca buscó la vida típica de estrella en Los Ángeles. Se quedó en Canadá con su esposa Hilary Blackmore y "un pequeño ejército de gatos", como contó a CBC News, disfrutando de escribir, construir botes y jugar al golf. Esa decisión refleja a un actor que entendía que la fama no garantiza felicidad y que se puede triunfar respetando el propio ritmo y espacio.

image
Tras ese éxito, Greene trabajó en Corazón de trueno, Maverick y Milagros inesperados, consolidando su versatilidad. Prefirió vivir en Canadá con su esposa y sus gatos, demostrando que la fama no era su prioridad.

Graham Greene, el hombre que cambió la representación indígena

Aparte de interpretar personajes indígenas, Graham Greene los humanizó, les dio humor y complejidad. "Mi gente es muy graciosa", decía, y esa mirada se ve en roles como Walter Crow Horse en Corazón de trueno o Arlen Bitterbuck en Milagros inesperados. También llevó su compromiso a otros formatos: teatro, televisión y videojuegos, como en Red Dead Redemption 2, donde interpretó a un anciano líder tribal.

image
Greene humanizó y dio humor a personajes indígenas, extendiendo su compromiso a teatro, televisión y videojuegos (Red Dead Redemption 2). Recibió numerosos premios y mostró siempre su lado más humano.

Los reconocimientos fueron muchos: Earle Grey Award, Orden de Canadá, Governor General's Performing Arts Award, entre otros. Pero Greene también enfrentó sus sombras: en 1997 sufrió una grave depresión y tuvo que ser hospitalizado.

Fue un actor que logró que Hollywood viera al pueblo indígena con respeto, complejidad y talento, sin concesiones. Greene no buscó resaltar por encima de otros; buscó contar historias que valieran la pena y, sobre todo, que fueran verdaderas.

