Más de 1.000 cineastas, actores y profesionales de Hollywood firmaron una carta abierta dirigida a los reguladores de Estados Unidos y Europa para oponerse a la fusión propuesta entre Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance, valorada en 110.000 millones de dólares.
"SERÁ EL FIN"
1.000 estrellas de Hollywood se opusieron a la fusión de Warner/Paramount
La unión de Warner Bros y Paramount reduciría la competencia, presionaría los empleos en Hollywood y dejaría menos historias disponibles para el público.
"La fusión daría lugar a menos oportunidades para los creadores, presión sobre los puestos de trabajo en todo el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para el público." — Extracto de la carta abierta
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El peso real del acuerdo: dos gigantes, una sola plataforma
La operación uniría a dos de los estudios con mayor legado e inventario de contenidos en la historia de Hollywood. Warner Bros Discovery controla HBO Max y franquicias como DC, Harry Potter y Game of Thrones. Paramount Skydance administra Paramount+, MTV, Nickelodeon y catálogos icónicos como Star Trek y Misión Imposible.
Según Reuters, el objetivo declarado es fusionar ambas plataformas de streaming en una sola, con la intención de competir de igual a igual con Netflix, Amazon Prime Video y Disney+, que hoy dominan el mercado global.
¿Por qué preocupa a los creadores?
- Concentración de poder de compra: menos estudios comprando proyectos implica menos demanda para guionistas, directores y productores independientes.
- Reducción de slots de programación: una sola plataforma necesita menos contenido original que dos separadas.
- Presión salarial: la negociación colectiva pierde fuerza frente a un empleador más grande.
- Homogeneización de historias: los algoritmos de plataformas fusionadas tienden a priorizar formatos seguros y de alto rendimiento.
¿Qué dicen los analistas? ¿Puede frenarse el acuerdo?
Ross Benes, analista sénior de eMarketer, reconoce el valor simbólico de la carta pero relativiza su impacto práctico. Según Benes, el documento "ayuda a movilizar a los opositores y a unirlos en torno a una causa común", aunque es poco probable que por sí solo logre bloquear la transacción.
El poder real está en manos de los reguladores. Se espera que tanto autoridades estadounidenses como europeas examinen el acuerdo con lupa, evaluando su impacto en la competencia y en los consumidores.
Ni Warner Bros Discovery ni Paramount Skydance respondieron a las consultas de medios al momento de publicación de esta nota.
El contexto más amplio: Hollywood en modo supervivencia
La industria cinematográfica y televisiva norteamericana atraviesa su período de mayor presión desde la irrupción del streaming. Las huelgas de guionistas y actores de 2023 (WGA y SAG-AFTRA) ya pusieron en evidencia las tensiones estructurales entre los grandes estudios y los trabajadores creativos. Esta fusión llega en ese contexto.
La consolidación no es nueva: Disney absorbió Fox, Amazon compró MGM, Comcast se quedó con NBCUniversal. Cada movimiento redujo el número de compradores independientes en el mercado.
Si Warner y Paramount se unen, quedarían apenas tres o cuatro grandes jugadores controlando la mayoría del contenido premium en inglés.
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