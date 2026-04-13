1.000 estrellas de Hollywood se opusieron a la fusión de Warner/Paramount

¿Por qué preocupa a los creadores?

Concentración de poder de compra: menos estudios comprando proyectos implica menos demanda para guionistas, directores y productores independientes.

menos estudios comprando proyectos implica menos demanda para guionistas, directores y productores independientes. Reducción de slots de programación: una sola plataforma necesita menos contenido original que dos separadas.

una sola plataforma necesita menos contenido original que dos separadas. Presión salarial: la negociación colectiva pierde fuerza frente a un empleador más grande.

la negociación colectiva pierde fuerza frente a un empleador más grande. Homogeneización de historias: los algoritmos de plataformas fusionadas tienden a priorizar formatos seguros y de alto rendimiento.

¿Qué dicen los analistas? ¿Puede frenarse el acuerdo?

Ross Benes, analista sénior de eMarketer, reconoce el valor simbólico de la carta pero relativiza su impacto práctico. Según Benes, el documento "ayuda a movilizar a los opositores y a unirlos en torno a una causa común", aunque es poco probable que por sí solo logre bloquear la transacción.

image El fiscal general de California, Rob Bonta, ya confirmó que el estado está llevando adelante una revisión exhaustiva de la operación.

El poder real está en manos de los reguladores. Se espera que tanto autoridades estadounidenses como europeas examinen el acuerdo con lupa, evaluando su impacto en la competencia y en los consumidores.

Ni Warner Bros Discovery ni Paramount Skydance respondieron a las consultas de medios al momento de publicación de esta nota.

El contexto más amplio: Hollywood en modo supervivencia

La industria cinematográfica y televisiva norteamericana atraviesa su período de mayor presión desde la irrupción del streaming. Las huelgas de guionistas y actores de 2023 (WGA y SAG-AFTRA) ya pusieron en evidencia las tensiones estructurales entre los grandes estudios y los trabajadores creativos. Esta fusión llega en ese contexto.

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La consolidación no es nueva: Disney absorbió Fox, Amazon compró MGM, Comcast se quedó con NBCUniversal. Cada movimiento redujo el número de compradores independientes en el mercado.

Si Warner y Paramount se unen, quedarían apenas tres o cuatro grandes jugadores controlando la mayoría del contenido premium en inglés.

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