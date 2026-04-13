La vuelta de Euphoria a HBO Max después de cuatro años no vino tranquila: explotó con polémicas, críticas flojas y un clima raro en el que se juntan la decepción con... la euforia. Con el regreso de todos los personajes que conocemos, la serie volvió más picante que nunca, pero también más discutida, y todos están hablando de lo mismo.
MUCHO PICANTE, NADA DE SUSTANCIA
Volvió 'Euphoria' y no convenció: Escenas fuertes, críticas duras y un cierre flojo
HBO Max estrenó la ¿última? temporada de 'Euphoria', y vino polémica, floja y con bastante lío. Mucho shock, poco contenido y un final que huele a despedida.
Escándalo en Euphoria: la escena de Sydney Sweeney que dividió a todos
El primer gran tema que explotó con la llegada de la temporada 3 fue una escena protagonizada por Sydney Sweeney, que volvió a ponerse en la piel de Cassie. El clip se viralizó en redes por mostrarla en una dinámica de "juego de roles de edad" (o "age play"), usando chupete, peinada como una nena y una puesta en escena sexual con estética de niñez. Resultado: polémica inmediata.
Algunos usuarios apuntaron directo contra la serie, cuestionando una supuesta "humillación del personaje" y preguntándose qué sentido tiene llevar a Cassie a ese extremo. Otros, en cambio, defendieron a la actriz bajo la idea de que simplemente está haciendo su trabajo y que el problema, en todo caso, es del guion.
Ahí aparece otra figura clave: Sam Levinson, el creador de la serie. Levinson ya venía siendo cuestionado por el tono de sus historias y por cómo construye a algunos personajes femeninos. Esta escena no hace más que reforzar esa discusión: ¿hay una intención crítica real o solo es puro impacto pensado para viralizar?
Lo interesante y preocupante es que se habla más del escándalo que de lo que la serie intenta decir. Y cuando eso pasa, la historia empieza a perder peso.
Críticas negativas y pérdida de rumbo: el momento más débil de Euphoria
Saliendo de la parte polémica, los números empiezan a marcar una tendencia clara. La tercera temporada de Euphoria debutó con 56% en Rotten Tomatoes, muy por debajo del 80% de la primera y el 78% de la segunda. Incluso algunos cortes iniciales la ubicaban en 43%, lo cual evidencia una caída fuerte.
Las críticas coinciden en que, con el salto temporal que saca a los personajes del secundario, uno de los pilares de su identidad, la serie perdió el eje. Tal es así que la trama se siente más dispersa, con historias que avanzan rápido pero sin el desarrollo necesario.
Se ven personajes atravesando situaciones intensas (embarazos, casamientos, deudas, carreras que despegan de golpe) pero todo pasa tan rápido que cuesta conectar. Hay más impacto que construcción, y eso termina jugando en contra.
Ni siquiera Zendaya, que sigue siendo lo más sólido del elenco, logra sostener del todo una trama que parece desordenada. Su personaje, Rue, mantiene momentos potentes, pero no alcanza para compensar el resto.
Mientras arrasa en HBO Max, Euphoria enfrenta su peor crisis
Lo paradójico es que, mientras las críticas bajan, el interés del público sigue alto. Según datos de FlixPatrol, Euphoria ya era top 4 global en HBO Max incluso antes del estreno oficial de la temporada. Además, está en tendencia en más de 30 países.
Esto confirma algo que se veía venir: que la serie sigue siendo un fenómeno, aunque no necesariamente por su calidad actual. El elenco, que incluye a Jacob Elordi y Hunter Schafer, mantiene el atractivo, pero el contenido empieza a quedar en segundo plano.
A esto se suman los problemas detrás de cámara. El compositor Labrinth, que le dio forma a la identidad de las primeras temporadas, dejó el proyecto con declaraciones fuertes: "Las personas mienten cómodamente en esta industria y aun así se llaman honestas. Decidí sacar todo lo que tenía en la serie. Cuando trabajo para alguien, su visión es importante, pero no dejo que me traten mal".
Por si fuera poco, tanto Levinson como Zendaya dejaron entrever que esta podría ser la última temporada. "El cierre está llegando", dijo la actriz en televisión.
Euphoria supo instalar temas incómodos, como las adicciones, la sexualidad, los vínculos o las redes sociales, con una estética y un lenguaje que marcaron época. El problema es que hoy parece atrapada en su propia fórmula. Busca incomodar, pero ya no siempre sabe para qué.
Y en ese intento de ir siempre un paso más allá, corre el riesgo de quedarse sin nada que decir.
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