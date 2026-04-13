Volvió 'Euphoria' y no convenció: Escenas fuertes, críticas duras y un cierre flojo

Críticas negativas y pérdida de rumbo: el momento más débil de Euphoria

Saliendo de la parte polémica, los números empiezan a marcar una tendencia clara. La tercera temporada de Euphoria debutó con 56% en Rotten Tomatoes, muy por debajo del 80% de la primera y el 78% de la segunda. Incluso algunos cortes iniciales la ubicaban en 43%, lo cual evidencia una caída fuerte.

Las críticas coinciden en que, con el salto temporal que saca a los personajes del secundario, uno de los pilares de su identidad, la serie perdió el eje. Tal es así que la trama se siente más dispersa, con historias que avanzan rápido pero sin el desarrollo necesario.

image La temporada 3 de Euphoria cayó en críticas con un 56% en Rotten Tomatoes y señales de desgaste tras el salto temporal de los personajes. Los críticos señalan historias aceleradas, poco desarrollo y una pérdida del foco que marcó las primeras temporadas. Fuente: HBO Max

Se ven personajes atravesando situaciones intensas (embarazos, casamientos, deudas, carreras que despegan de golpe) pero todo pasa tan rápido que cuesta conectar. Hay más impacto que construcción, y eso termina jugando en contra.

Ni siquiera Zendaya, que sigue siendo lo más sólido del elenco, logra sostener del todo una trama que parece desordenada. Su personaje, Rue, mantiene momentos potentes, pero no alcanza para compensar el resto.

Mientras arrasa en HBO Max, Euphoria enfrenta su peor crisis

Lo paradójico es que, mientras las críticas bajan, el interés del público sigue alto. Según datos de FlixPatrol, Euphoria ya era top 4 global en HBO Max incluso antes del estreno oficial de la temporada. Además, está en tendencia en más de 30 países.

Esto confirma algo que se veía venir: que la serie sigue siendo un fenómeno, aunque no necesariamente por su calidad actual. El elenco, que incluye a Jacob Elordi y Hunter Schafer, mantiene el atractivo, pero el contenido empieza a quedar en segundo plano.

image A pesar de las críticas, Euphoria sigue siendo top en HBO Max globalmente y mantiene alto interés del público en más de 30 países. Fuente: HBO Max

A esto se suman los problemas detrás de cámara. El compositor Labrinth, que le dio forma a la identidad de las primeras temporadas, dejó el proyecto con declaraciones fuertes: "Las personas mienten cómodamente en esta industria y aun así se llaman honestas. Decidí sacar todo lo que tenía en la serie. Cuando trabajo para alguien, su visión es importante, pero no dejo que me traten mal".

Por si fuera poco, tanto Levinson como Zendaya dejaron entrever que esta podría ser la última temporada. "El cierre está llegando", dijo la actriz en televisión.

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Euphoria supo instalar temas incómodos, como las adicciones, la sexualidad, los vínculos o las redes sociales, con una estética y un lenguaje que marcaron época. El problema es que hoy parece atrapada en su propia fórmula. Busca incomodar, pero ya no siempre sabe para qué.

Y en ese intento de ir siempre un paso más allá, corre el riesgo de quedarse sin nada que decir.

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