Sydney Sweeney desató un escándalo total en Hollywood tras protagonizar un polémico video promocional que la muestra trepando el histórico cartel para colgar corpiños de su nueva marca de lencería, SYRN. La maniobra, realizada en plena noche, generó furor en redes pero también encendió las alarmas legales.
PASADA DE VIVA
Sydney Sweeney trepó el cartel de Hollywood en corpiño y la quieren meter presa
Sydney Sweeney escaló ilegalmente el letrero de Hollywood para promocionar su línea de lencería. Las autoridades investigan y podría enfrentar cargos.
Quizás te interese leer: La miniserie con 100% en críticas de 6 episodios que mirás en un finde
Bezos detrás del escándalo de Sydney Sweeney
La actriz de Euphoria escaló la letra "H" del icónico letrero y colgó varias prendas íntimas entre las estructuras metálicas. Las imágenes, captadas por un equipo de producción y viralizadas por TMZ, muestran a Sweeney en actitud desafiante mientras ejecutaba la acción que ahora le puede costar caro.
Según confirmaron fuentes del medio internacional, la rubia tenía permiso de FilmLA para grabar en exteriores cercanos al cartel, pero la autorización excluía tajantemente cualquier contacto físico con la estructura. La Cámara de Comercio de Hollywood, propietaria del letrero, fue contundente: "No se concedió ningún permiso para hacer esto".
Trascendió que el magnate Jeff Bezos habría respaldado financieramente la campaña publicitaria de SYRN, la marca de lencería que Sweeney lanzó con el lema "lencería que usás para vos, sin explicaciones, sin disculpas".
El proyecto de Sweeney surgió, según reveló en entrevistas previas, de su interés por crear prendas que combinen sensualidad y comodidad sin los estándares tradicionales de la industria. La actriz presentó cuatro líneas: Seductora, Romántica, Juguetona y Cómoda, cada una con diseños exclusivos que buscan romper con los cánones establecidos.
Consecuencias legales en puerta
El Hollywood Sign Trust, encargado de preservar el patrimonio cinematográfico, advirtió sobre posibles sanciones. Especialistas legales debaten si las acciones configuran delitos de allanamiento y vandalismo. Sweeney y su equipo mantienen silencio absoluto mientras la investigación avanza y la expectativa crece en torno a una resolución que podría marcar un precedente en los límites del marketing artístico.
El Departamento de Policía de Los Ángeles mantiene abierta la investigación. Aunque todavía no presentaron un informe oficial por presunto allanamiento, fuentes policiales confirmaron que el caso está bajo revisión activa. La comunidad del entretenimiento se dividió entre quienes celebran la audacia publicitaria y quienes consideran que se cruzó una línea imperdonable.
No es la primera vez que el cartel de Hollywood genera controversias por uso indebido. En varias ocasiones, la Cámara de Comercio tuvo que salir a desmentir permisos falsos y recordar que el letrero es un símbolo histórico protegido. Este nuevo episodio reavivó el debate sobre hasta dónde pueden llegar las marcas en sus estrategias de marketing sin afectar el patrimonio cultural.
Sweeney, reconocida más por su talento actoral que por escándalos mediáticos, enfrenta ahora uno de los momentos más delicados de su carrera. La presión mediática aumenta mientras los fans esperan una declaración oficial que hasta el momento no llegó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 8 episodios que nadie esperaba y hoy mira todo el mundo
La nueva miniserie de 8 episodios que te va a enganchar sin venderte humo
La miniserie de 11 episodios que arranca prolija y termina desquiciada
Tiene 3 episodios y es la miniserie perfecta para maratonear este finde