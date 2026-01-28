Sydney Sweeney trepó el cartel de Hollywood en corpiño y la quieren meter presa

El proyecto de Sweeney surgió, según reveló en entrevistas previas, de su interés por crear prendas que combinen sensualidad y comodidad sin los estándares tradicionales de la industria. La actriz presentó cuatro líneas: Seductora, Romántica, Juguetona y Cómoda, cada una con diseños exclusivos que buscan romper con los cánones establecidos.

Consecuencias legales en puerta

El Hollywood Sign Trust, encargado de preservar el patrimonio cinematográfico, advirtió sobre posibles sanciones. Especialistas legales debaten si las acciones configuran delitos de allanamiento y vandalismo. Sweeney y su equipo mantienen silencio absoluto mientras la investigación avanza y la expectativa crece en torno a una resolución que podría marcar un precedente en los límites del marketing artístico.

El Departamento de Policía de Los Ángeles mantiene abierta la investigación. Aunque todavía no presentaron un informe oficial por presunto allanamiento, fuentes policiales confirmaron que el caso está bajo revisión activa. La comunidad del entretenimiento se dividió entre quienes celebran la audacia publicitaria y quienes consideran que se cruzó una línea imperdonable.

image

No es la primera vez que el cartel de Hollywood genera controversias por uso indebido. En varias ocasiones, la Cámara de Comercio tuvo que salir a desmentir permisos falsos y recordar que el letrero es un símbolo histórico protegido. Este nuevo episodio reavivó el debate sobre hasta dónde pueden llegar las marcas en sus estrategias de marketing sin afectar el patrimonio cultural.

Sweeney, reconocida más por su talento actoral que por escándalos mediáticos, enfrenta ahora uno de los momentos más delicados de su carrera. La presión mediática aumenta mientras los fans esperan una declaración oficial que hasta el momento no llegó.

