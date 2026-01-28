Los medicamentos para adelgazar, como Ozempic y Wegovy, han marcado un antes y después en el tratamiento contra la obesidad. Sin embargo, aún falta mucho por saber. Las personas no sólo se preguntan ¿Cuántos kilos se bajan con Ozempic? sino también ¿Qué pasa si dejo de tomar Ozempic?
Jamás pensado: Esto pasa al dejar medicamentos como Ozempic, según expertos
Estudio y expertos revelan efectos ocultos de suspender los medicamentos como Ozempic para adelgazar.
Expertos y estudios recientes han dado algunos pistas sobre los efectos de suspender los medicamentos para bajar de peso, basados en agonistas del receptor GLP-1, como Ozempic.
Los agonistas del receptor GLP-1 son una clase de medicamentos que actúan imitando la hormona natural GLP-1, que ayuda a regular el azúcar en sangre y el apetito.
El principio activo de Ozempic, por ejemplo, es la semaglutida, un tipo de agonista del receptor GLP-1. Hacen que las personas se sientan saciadas más rápido.
¿Qué pasa si dejo de tomar medicamentos como Ozempic para bajar de peso?
Un estudio reciente ha descubierto que quienes dejan de tomar estos medicamentos aumentan de peso más rápidamente que quienes lo bajaron con dieta y ejercicio.
En la revisión del Departamento de Ciencias de la Salud de Atención Primaria Nuffield de Oxford, se examinaron 37 estudios que incluyeron a 9341 personas que tomaban medicamentos para adelgazar, y dejaron de hacerlo.
En seis estudios los participantes tomaban GLP-1. Otros usaron fármacos más antiguos.
Los investigadores encontraron que, las personas que tomaban GLP-1 recuperaron peso más rápido, durante el primer año después de suspenderlos, que aquellos que seguían un programa conductual.
"El peso aumentó un promedio de 0,4 kg (0,9 libras) al mes tras suspender los medicamentos para el control de peso, y que, a este ritmo, las personas recuperarían su peso inicial en un plazo de 1,5 a 2 años", precisa la Universidad de Oxford.
"Con medicamentos más nuevos, como la semaglutida y la tirzepatida, la recuperación fue de un promedio de 0,8 kg (~1,8 libras) al mes, por lo que se prevé que el retorno al peso inicial se produzca en aproximadamente 1,5 años", agrega.
En otras palabras, según el estudio, cuando se dejan de tomar los fármacos populares para adelgazar, la recuperación de peso es cuatro veces más rápida.
Lo que dicen los expertos
El hecho de que las personas tiendan a recuperar peso después de suspender estos medicamentos, más rápido que con los programas conductuales, se debe a varios factores.
Según el Dr. Sam West, autor principal del estudio publicado en The BMJ, esto "no se debe a una deficiencia de los medicamentos, sino a que la obesidad es una enfermedad crónica y recurrente".
"Esta recuperación más rápida podría deberse a que quienes consumen drogas no necesitan practicar conscientemente cambios en su dieta para perder peso, por lo que al dejar de tomar la medicación podrían no haber desarrollado las estrategias prácticas que les ayudarían a mantenerlo", comentó Dimitrios Koutoukidis, también autor principal y profesor asociado.
Otro efecto menos conocido es que el apetito aumenta, indicaron expertos a WSJ.
"Estos medicamentos interfieren con el sistema de control de retroalimentación mientras se toman, pero una vez que se dejan de tomarlos y se pierde mucho peso, el apetito es mucho mayor que al principio, por lo que se ingieren calorías en exceso", dijo Kevin Hall, exinvestigador principal de los Institutos Nacionales de Salud y especialista en nutrición que ha documentado este fenómeno
La Dra. Katherine H. Saunders, profesora clínica adjunta de medicina en Weill Cornell Medicine y cofundadora de FlyteHealth, coincide. Ella dice que, “los síntomas de hambre y ruido de comida regresan con más fuerza”.
Asimismo, según los expertos, cuando las personas dejan de usar un fármaco GLP-1 y luego lo retoman, no siempre funciona de la misma manera exitosa.
Además de aumentar el apetito, la suspensión de los medicamentos puede tener un impacto psicológico por volver a ganar peso.
En ese sentido, los especialistas insisten en que los mayores éxitos de estos medicamentos se obtienen cuando se combinan con cambios en el estilo de vida.
