Crece la presión a Javier Milei por los incendios en el sur

Los incendios siguen consumiendo miles de hectáreas en Chubut y la situación es desesperante, con bomberos, brigadistas y habitantes agotados después de semanas peleando contra el fuego que mantiene en vilo al sur argentino. El viaje deJavier Milei a Mar del Plata para eventos personales -incluido un show con Fátima Florez- provocó mucho enojo. El Presidente no se expresa al respecto -sólo tuiteó una imagen creada con IA en la que aparece saludando a un bombero-, y su silencio ya aturde.
El mal timing de la escapada presidencial a La Feliz cuando el sur se incendia puede erosionar la imagen de Milei, y las críticas son entendibles. Ahora crece la presión para que incorpore a las sesiones extraordinarias un proyecto para declarar la Ley de Emergencia Ígnea, que dote de herramientas a las provincias asediadas por los incendios forestales. Cabe destacar que las sesiones que se llevan a cabo por fuera del período ordinario de funcionamiento del Congreso deben ser convocadas por el Poder Ejecutivo.
Ahora, el Presidente compartió en su cuenta de X un posteo que dice: "Y que quede constancia que Paolo Rocca (don chatarrin) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubílate, tano. Perdiste".
Milei compartió dicho posteo y sumó: "DATO".
28-01-2026 18:58
Fátima Florez ventiló un secreto de Javier Milei que sorprendió a todos
La capocómica brindó varias entrevistas en estos días, aprovechando la vidriera que le dio la presencia de Javier Milei anoche en su obra. Pero hoy hizo una revelación que dejó a todos sorprendidos: dijo que al Presidente le gusta la música de Lali.
Cabe recordar que Javier Milei y Lali Espósito han sido protagonistas de varios cruces intensos.
"La verdad que yo sé que a él le gusta un tema que empezó…porque antes por ahí no la conocía, pero hay temas de Lali que sí le gustan", dijo Fátima.
Ante el asombro de todos en el programa, la actriz afirmó: "Él es una persona que es un artista. Él tiene sensibilidad con el tema artistas".
Mauricio Macri también presiona a Milei por los incendios
El ex presidente se sumó la pedido de los gobernadores patagónicos para que Javier Milei envíe al Congreso el proyecto de "Ley de Emergencia Ígnea, que permitirá coordinar los esfuerzos provinciales con el Estado nacional".
"Se necesitan más recursos y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades de los argentinos".
28-01-2026 18:15
Javier Milei participó del acto por el Día en Memoria de las Víctimas del Holocausto
Tras retornar de su escapada a Mar del Plata, Javier Milei participó esta tarde del acto por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.
“El creciente antisemitismo en el que habitamos, la memoria se vuelve un tesoro incalculable”, aseguró el Presidente, por lo que, dijo, “basta con echarle un vistazo a la realidad actual”.
“Los esfuerzos por recordar deben ser redoblados ya que el olvido es el primer paso para repetir los horrores del pasado”, afirmó al participar del acto en conmemoración al Día Internacional del Holocausto que se celebraba en el museo homónimo de la ciudad de Buenos Aires.
También cuestionó la “malvada comunión" del antisemitismo con " la extrema izquierda global y el extremismo islamita”.
A su vez, ponderó el recientemente creado Consejo de la Paz al afirmar que implicó un “aporte fundamental” de Donald Trump y Estados Unidos para “garantizar la paz a nivel global impulsando y defendiendo los valores judeocristianos” y que, subrayó, “haga de contrapeso frente a una locura que está cobrando una magnitud preocupante”.
Para Milei, “la mejor forma de combatir el mal organizado es el bien organizado. Por eso es necesario que quienes creemos en la libertad permanezcamos unidos”, convocó. Y afirmó que “mientras sea presidente de la Nación tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”.
Milei compartió el acto con las máximas autoridades de la comunidad judía como el titular de la DAIA, Mauro Berenstein, y el secretario general de la AMIA, Mario Sobol, entre otros.
28-01-2026 18:11
Ardió la interna libertaria en la Derecha Fest (y el enojo ya llega a los Milei)
La interna libertaria se reavivó anoche en la Derecha Fest cuando Sebastián Pareja subió al escenario. Un sector de la militancia digital, que viene embistiendo desde hace tiempo contra el armador de Karina Milei en PBA, lo silbó y cantó en su contra, en pleno evento. Pero los hermanos Milei lo siguen bancando (y eso está generando enojo...).
"No se confundan muchachos. No se confundan muchachos. No se confundan...El enemigo no está adentro, el enemigo lo tenemos afuera. El enemigo es aquel que estuvo durante 20 años rompiendo la familia, rompiendo a nuestros jóvenes. Ese kirchnerismo que intentó callar a todos nosotros", dijo Sebastián Pareja desde el escenario, respondiendo los silbidos y cánticos en su contra.
Luego, presentó a Javier Milei y se abrazaron: el apoyo del Presidente sigue estando igual de firme, pese a que una parte de su militancia está pidiendo que lo 'corran'.
De hecho, hoy siguen las repercusiones y ya son varios militantes que empiezan a visibilizar el enojo con los hermanos Milei -especialmente con Karina- por seguir sosteniendo a Pareja.
Donald Trump le advierte a Irán: "El tiempo se acaba"
Donald Trump envió a Irán un contingente naval superior al desplegado frente a la Venezuela de Nicolás Maduro, tras exigirle al régimen que negocie un acuerdo nuclear justo.
"Una armada masiva se dirige a Irán. Se mueve rápidamente, con gran poder, entusiasmo y propósito. Es una flota más grande, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela", informó Trump en su cuenta de la red Truth Social.
El mandatario subrayó que la flota está preparada para cumplir su misión “con rapidez y violencia, si es necesario”, y urgió al régimen iraní a sentarse a negociar un acuerdo “justo y equitativo: sin armas nucleares, uno que sea bueno para todas las partes”.
“El tiempo se acaba, es realmente esencial”, advirtió.
El presidente de la Federación Chubutense de Bomberos, Rubén Oliva, se refirió al estado del incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas, y confirmó que desde la madrugada se registra una lluvia débil pero constante en el área del siniestro.
Si bien aclaró que este tipo de lluvias no apagan un incendio de gran magnitud, remarcó que su incidencia es clave para frenar el avance del fuego. “Todo sirve para empezar a controlar el incendio: cortar el avance, trabajar sobre los puntos calientes y evitar que se propague, incluso en la cola del incendio”, sostuvo.
En diálogo con FM EL CHUBUT, Oliva puso el foco en el desgaste del personal que combate las llamas. “Los bomberos están cansados. Son alrededor de 20 días de trabajo con guardias permanentes y rotaciones constantes. Hubo un agotamiento físico y también moral, porque muchas veces el trabajo realizado se veía anulado rápidamente por el viento”, describió.
Actualmente, participan del operativo cuarteles de toda la comarca andina, entre ellos Trevelin, Esquel, Corcovado, Carrenleufú, Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén, Epuyén y Cholila. A ellos se suman dotaciones de Tecka, Río Mayo, Sarmiento, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, además de otros cuarteles convocados. En total, el despliegue alcanza a unos 250 bomberos, considerando tanto a quienes están en la línea de fuego como a los que descansan o preparan equipamiento para los relevos.
Respecto al trabajo en el terreno, Oliva explicó que se prioriza la protección de zonas pobladas y viviendas, con tareas de interfase para evitar que el fuego avance sobre las casas. También destacó el esfuerzo realizado para mantener habilitada la Ruta Provincial 71, única vía de acceso al parque, garantizando una eventual vía de escape y la seguridad de los vecinos.
En cuanto a la salud del personal, confirmó que hubo “un par de bomberos con lesiones menores”, quienes fueron atendidos oportunamente por el sistema de salud en el hospital de Cholila.
El incendio en el Parque Nacional Los Alerces lleva cerca de 50 días activo, al que luego se sumó el foco de Puerto Patriada.
28-01-2026 17:45
El diputado Paulón le envió una carta a Milei: "Deje los shows musicales y ocúpese del ambiente”
El diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón le envió una carta al presidente Javier Milei para pedirle que “deje los shows musicales para otro momento” y se “ocupe” urgentemente de mitigar el desastre ecológico que están dejando los incendios en la Patagonia.
“Le escribí al Presidente porque la Patagonia arde y el Estado está ausente. Defender el ambiente y a quienes ponen el cuerpo no puede esperar”, posteó el legislador socialista de Santa Fe en su cuenta de la red social X.
Junto al mensaje escrito, Paulón difundió un video en el que relata en primera persona las consecuencias directas que provocó el recorte de más del 70% en el presupuesto para el área de prevención y manejo del fuego, y le reclamó al presidente que incorpore los proyectos de ley que declaran la emergencia ígnea en el temario de sesiones extraordinarias.
“Le escribí una carta al presidente. Lo que pasa en la Patagonia es una tragedia: 45 mil hectáreas arrasadas por el fuego, mientras el Estado se retira y se recortaron mas del 70% de los presupuestos para prevenir y combatir los incendios”, denunció.
“Mientras tanto, los que defienden lo que es de todos, brigadistas y bomberos, lo hacen con salarios bajos, contratos precarios e inestabilidad laboral”, advirtió Paulón.
El legislador del interbloque Unidos calificó de “urgente que se incorporen los proyectos para declarar la emergencia ambiental y más penas para el delito de ecocidio en las sesiones extraordinarias que comienzan el próximo 1 de febrero”.
“Eso depende de usted señor presidente. Deje los shows musicales para otro momento. Ocúpese del ambiente”, lo exhortó el diputado socialista. Y agregó: “ Envíe estos proyectos a extraordinarias. El cuidado de la naturaleza, del ambiente y de los bienes comunes es su responsabilidad”.
