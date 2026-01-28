Crece la presión a Javier Milei por los incendios en el sur

Live Blog Post

Javier Milei participó del acto por el Día en Memoria de las Víctimas del Holocausto

Tras retornar de su escapada a Mar del Plata, Javier Milei participó esta tarde del acto por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

“El creciente antisemitismo en el que habitamos, la memoria se vuelve un tesoro incalculable”, aseguró el Presidente, por lo que, dijo, “basta con echarle un vistazo a la realidad actual”.

“Los esfuerzos por recordar deben ser redoblados ya que el olvido es el primer paso para repetir los horrores del pasado”, afirmó al participar del acto en conmemoración al Día Internacional del Holocausto que se celebraba en el museo homónimo de la ciudad de Buenos Aires.

También cuestionó la “malvada comunión" del antisemitismo con " la extrema izquierda global y el extremismo islamita”.

milei-holocausto

A su vez, ponderó el recientemente creado Consejo de la Paz al afirmar que implicó un “aporte fundamental” de Donald Trump y Estados Unidos para “garantizar la paz a nivel global impulsando y defendiendo los valores judeocristianos” y que, subrayó, “haga de contrapeso frente a una locura que está cobrando una magnitud preocupante”.

Para Milei, “la mejor forma de combatir el mal organizado es el bien organizado. Por eso es necesario que quienes creemos en la libertad permanezcamos unidos”, convocó. Y afirmó que “mientras sea presidente de la Nación tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”.

Milei compartió el acto con las máximas autoridades de la comunidad judía como el titular de la DAIA, Mauro Berenstein, y el secretario general de la AMIA, Mario Sobol, entre otros.