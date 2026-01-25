Xi Jinping ejecutó purga de generales en China y el Pentágono convoca para el 11/02

Embed China's top general, President Xi Jinping's second-in-command, is under investigation, marking the highest-profile purge of senior military leadership amid Beijing's military modernization https://t.co/ZXoQc5XUNt pic.twitter.com/mJRRqWAzxg — Reuters (@Reuters) January 24, 2026

Mao Tse Tung

Con su ofensiva, Xi Jinping ha vaciado todo su liderazgo militar en una purga sin precedentes desde la muerte de Mao Tse Tung en 1976.

Aunque los generales Zhang y Liu aún no han sido removidos oficialmente, investigaciones como la que está en curso habitualmente implican detención y son seguidas por el despido formal.

4 de los otros oficiales uniformados del Estado Mayor Conjunto ya han sido destituidos de sus puestos en el Partido Comunista Chino y en el Ejército Popular.

El organismo que supervisa al EPL de 2 millones de efectivos, ahora solo tiene 2 miembros activos: el presidente Xi y el jefe disciplinario del EPL, el general Zhang Shengmin.

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de USA Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de USA.

El Pentágono el 11/02

Esto sucedió junto a un inusual anuncio del Pentágono estadounidense: una convocatoria a 34 líderes militares del Hemisferio Occidental, de parte de Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de USA.

Citando un comunicado del Estado Mayor Conjunto estadounidense, ABC News informó que la reunión está programada para el 11/01.

Mientras USA continúa su campaña en el Mar del Caribe contra supuestos embarcaciones de cárteles de la droga, China cree que la convocatoria es para exigir a otras naciones alinearse con la política de USA.

Líderes militares de Países Bajos, Reino Unido y Francia, que tienen territorios en la zona del Mar del Caribe, han sido invitados a la reunión en Washington DC, informó The New York Times.

También Dinamarca, que tiene territorios en el Atlántico Norte (Groenlandia).

El viernes 23/01, USA publicó su 'Estrategia de Defensa Nacional 2026', que enfatiza la prioridad de defender los intereses estadounidenses en todo el Hemisferio Occidental.

Song Zhongping, experto chino en asuntos militares, declaró al Global Times (multimedio del Partido Comunista Chino) que se trata de implementar la 'nueva Doctrina Monroe' (DonRoe por Donald Trump y James Monroe.

El Pentágono ha hundido más de 30 supuestos barcos de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre, con el resultado de más de 110 muertos.

Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha publicado ninguna prueba que demuestre que sus objetivos estuvieran involucrados en actividades relacionadas con el narcotráfico.

En China

Poco después de tomar el poder (noviembre de 2012), Xi comenzó a abordar la corrupción generalizada y la falta de enfoque en el combate real despidiendo a docenas de generales y lanzando una gran revisión de la estructura del EPL.

Una nueva ola de purgas comenzó en 2023 con la Fuerza de Cohetes, que gestiona el arsenal nuclear de China, y luego se extendió a otros servicios, así como a los departamentos de desarrollo de equipos y políticos del EPL.

Sin embargo, la corrupción perdura y las reformas estructurales de Xi están incompletas.

Ahora él puede estar mostrando su frustración con el general Zhang, a 1 año de la fecha límite establecida por Xi para que el EPL se encuentre en condiciones de recuperar Taiwán.

Otra posibilidad es que el general Zhang o sus familiares estuvieran involucrados en actos de corrupción, quizás cuando él dirigió el departamento responsable del desarrollo y la adquisición de armas, entre 2012 y 2017.

Pero también podría ocurrir que Xi se encuentre preocupado por la expansión del general Zhang.

Dennis Wilder, analista de la CIA e investigador de la Universidad de Georgetown (Washington DC), cree que muchas de las purgas recientes se debieron a la rivalidad entre una facción liderada por el general Zhang y otro grupo que creció en el este de China, cuando Xi era un gobernador en esa región.

En el pasado, la facción del general Zhang, que incluía a varios hijos de revolucionarios prominentes, prevaleció, y le permitió una autoridad sin precedentes. Pero también lo convirtió en una amenaza potencial para Xi.

Wilder sobre Zhang, según The Economist: "Es un viejo cabrón duro y profano y, aunque se había aliado con Xi, nunca fue su subordinado".

La historia

La conexión familiar del general Zhang con Xi se remonta a la época en que sus padres lucharon juntos en la guerra civil china.

El padre del general Zhang ascendió a general de 3 estrellas; el de Xi se convirtió en líder civil.

Xi demostró su confianza en el general Zhang en 2017, al supervisar su nombramiento

al Politburó, que incluye a los 20 líderes principales del Partido Comunista, y

vicepresidente junior de la CMC (Estado Mayor Conjunto), lo que lo convirtió en el 2do. general de mayor rango de China.

En 2022, cuando Xi obtuvo un 3er. mandato como jefe del partido, el general Zhang se convirtió en vicepresidente senior de la CMC, a pesar de tener ya 72 años.

Si el general Zhang es destituido formalmente, será el oficial militar en servicio activo de mayor rango destituido por Xi.

Si además pierde su escaño en el Politburó, sería la 1ra. vez que 2 de sus miembros son destituidos en el mismo periodo de 5 años desde que el EPL reprimió las protestas de la Plaza de Tiananmén, en 1989.

Xi Jinping tiene un problema: ¿A quiénes debería elegir para reemplazar a los generales que ha destituido?

La agitación está empezando a afectar la capacidad de combate del EPL, según algunas evaluaciones occidentales.

El informe anual más reciente del Pentágono sobre las fuerzas armadas chinas, publicado en diciembre 2025, señaló que la destitución de altos oficiales del EPL había “causado incertidumbre sobre las prioridades organizativas” y “repercutido en las filas del EPL ”.

Añadió que la corrupción en las contrataciones había provocado deficiencias de capacidad tales como el mal funcionamiento de las tapas de los silos de misiles.

“Alternativamente, el EPL podría emerger como una fuerza de combate más competente en el futuro si utiliza la campaña actual para eliminar los problemas sistémicos que facilitan la corrupción”: el Pentágono. Es probable que Xi coincida.

