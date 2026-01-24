Un hombre fue baleado y falleció el sábado (24/01) por la mañana tras un incidente con agentes federales en Minneapolis, lo que marca el tercer tiroteo con participación de fuerzas federales en la ciudad en el último mes. El jefe de policía local, Brian O’Hara, informó sobre la muerte del individuo, ciudadano estadounidense.
El jefe de policía de Minneapolis confirmó que agentes federales mataron un residente
En Minneapolis: un hombre murió en manos de agentes federales durante una redada migratoria. Hubo protestas con cortes de calles y gases dispersantes.
NBC News detalla
- Agentes federales dispararon y mataron a un hombre de 37 años en Minneapolis. Es la segunda persona que agentes federales matan en la ciudad en menos de tres semanas.
- El fallecido fue identificado por los familiares como Alex Jeffrey Pretti, enfermero en un hospital de veteranos de guerra
- Los vídeos del incidente muestran al hombre ayudando a una mujer que fue empujada por agentes federales. Los agentes y el hombre entonces tuvieron un altercado.
- El presidente Donald Trump y funcionarios del DHS dijeron que el hombre llevaba una pistola encima durante su lucha con los agentes. No está claro en los vídeos del incidente si el hombre sostenía el arma. Tenía licencia para portar un arma de fuego.
- Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que el agente disparó "temiendo por su vida y por la vida y seguridad de sus compañeros".
- Decenas de agentes federales de inmigración enmascarados estaban en el lugar y las tensas protestas continúan. Los agentes han desplegado gas. Los manifestantes se oponen a la actividad continua de ICE en la ciudad.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que el hombre estaba armado, aunque no divulgó más detalles sobre lo ocurrido ni las condiciones que precipitaron el enfrentamiento mortal.
Testigos del incidente fueron trasladados al Edificio Federal Whipple para declarar, según consignó CNN.
Las autoridades de Minneapolis se pronunciaron a través de una publicación en X. Indicaron que investigan el tiroteo con participación de agentes federales y pidieron a los habitantes "evitar la zona cercana a la intersección de la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet mientras se desarrolla la situación y se confirman los detalles". Por cierto, pocos manifestantes se movieron del lugar.
Clima de protestas
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, exigió al gobierno de Trump poner fin a las operaciones de control migratorio en el estado. En una contundente publicación en X, Walz manifestó su profunda frustración y rechazo:
El mandatario estatal no dudó en exigir la retirada inmediata de los agentes, subrayando la gravedad de la situación:
La movilización, poco frecuente en USA, refleja el hartazgo ante la presencia y las acciones de los agentes federales en la ciudad.
NBC News agrega que Donald Trump se expresó por medio de la red social Truth Social
En dos publicaciones de Truth Social tras el tiroteo de hoy, Trump reforzó las acusaciones de fraude y alegó que "esto" formaba parte de un "encubrimiento". No estaba claro a qué se refería el presidente como un encubrimiento.
Las publicaciones se produjeron después de que inicialmente publicara una foto de un arma que, según las autoridades federales, fue tomada del hombre que fue asesinado por agentes federales. En esa primera publicación, Trump escribió:
"Gran parte de lo que estás presenciando es un encubrimiento para este robo y fraude"
