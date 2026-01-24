El jefe de policía de Minneapolis confirmó que agentes federales mataron un residente

Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es indignante Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es indignante

El mandatario estatal no dudó en exigir la retirada inmediata de los agentes, subrayando la gravedad de la situación:

El presidente debe poner fin a esta operación. Retiren a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento de Minnesota. ¡Ahora mismo El presidente debe poner fin a esta operación. Retiren a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento de Minnesota. ¡Ahora mismo

La movilización, poco frecuente en USA, refleja el hartazgo ante la presencia y las acciones de los agentes federales en la ciudad.

Hundreds have gathered at the site if todays's shooting as the sun sets in Minneapolis. pic.twitter.com/ScOWekh0TR — Matt Lavietes (@mattlavietes) January 24, 2026

NBC News agrega que Donald Trump se expresó por medio de la red social Truth Social

En dos publicaciones de Truth Social tras el tiroteo de hoy, Trump reforzó las acusaciones de fraude y alegó que "esto" formaba parte de un "encubrimiento". No estaba claro a qué se refería el presidente como un encubrimiento.

Las publicaciones se produjeron después de que inicialmente publicara una foto de un arma que, según las autoridades federales, fue tomada del hombre que fue asesinado por agentes federales. En esa primera publicación, Trump escribió:

"Gran parte de lo que estás presenciando es un encubrimiento para este robo y fraude"

image Las imagenes no da sustento a las declaraciónes del Presidente Trump

