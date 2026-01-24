Gracias a Montiel, River Plate venció a Barracas y arrancó el 2026 son una sonrisa

urgente24
River venció a Barracas por 1-0 con gol de Gonzalo Montiel.

Con gol de Gonzalo Montiel, River Plate se impuso por la mínima ante Barracas para debutar con triunfo en el Apertura.

24 de enero de 2026 - 15:40

River Plate comenzó el Torneo Apertura con el pie derecho. En un encuentro que no era fácil, el equipo de Marcelo Gallardo venció a Barracas Central por 1-0 con gol de Gonzalo Montiel de cabeza. El Millonario suma sus primeros tres puntos en el año y dejó buena sensación desde lo futbolístico luego de un 2025 para el olvido.

El equipo de Marcelo Gallardo comenzó el Torneo Apertura no solo consiguiendo los tres puntos en condición de visitante ante Barracas, sino también dejó la sensación de que hay una idea clara para empezar a plasmar un estilo de juego que identifique a los hinchas. Es cierto que las situaciones de gol no abundaron pero sí la tenencia y presión tan características de los buenos River del Muñeco.

River fue superior sin brillar

El primer tiempo fue prácticamente un monólogo de River, sosteniendo la pelota en campo rival y recuperándola con velocidad cada vez que la perdía. Al mismo tiempo Barracas mostró poca convicción y pocas herramientas para poder salir de contra y lastimar al arco que defendía Santiago Beltrán en lugar del lesionado Franco Armani.

Dentro de las pocas situaciones que tuvo el primer tiempo hubo una gran polémica ya que a los 17 minutos Fausto Vera pateó de frente al arco y la pelota dio en la mano de Gastón Campi, una acción que el árbitro Nicolás Ramírez tomó como casual y no cobró penal. Los primeros 45 minutos terminaron sin goles y las emociones llegaron en la segunda mitad.

Fue a los 13 minutos de la segunda parte que Gonzalo Montiel pudo anotar de cabeza el 1-0 tras un centro inmejorable de Juanfer Quintero. La acción fue revisada pero finalmente el VAR convalidó el tanto y a partir de acá Barracas salió con más decisión a buscar el empate. El Guapo comenzó a dejar espacios y River tuvo chances para aumentar la ventaja pero no supo aprovecharlas.

La más clara de Barracas llegó tras un jugadón de Enzo Taborda, quien falló en el final de la acción tras esquivar a varios defensore de River. Finalmente el encuentro se diluyó sin más acciones de gol y el que se quedó con la victoria fue el Millonario, que se quedó con buenas sensaciones por la actitud del equipo aunque también demostró que aún le falta aceitar el sistema de juego ofensivo para ser realmente un gran equipo.

Puntos altos y bajos

Los puntos más altos del Millonario fueron Juanfer Quintero y Aníbal Moreno y aún quedan en el debe Sebastián Driussi y Facundo Colidio. Ahora River comenzará a prepararse para recibir el próximo miércoles a las 20hs a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental, un duelo donde el equipo de Gallardo buscará mostrar una evolución mayor en el juego, animado por el triunfo en el debut.

Fin del partido: ¡Ganó River!

Barracas va con todo por el empate sobre el final

Minuto 40 2T: ¡Se lo perdió River!

Maxi Salas abajo del arco marró lo que era el segundo del Millonario.

Minuto 38 2T: ¡Se salvaron River y Barracas!

Lo tuvo Barracas tras un jugadón de Taborda y en la réplica fue Driussi quien tuvo la chance de anotar para River.

Barracas empuja en búsqueda del empate

Minuto 22 2T: ¡Se lo perdió River!

Subiabre tuvo un mano a mano donde tardó en definir y perdió la pelota ante la marca rival.

Barracas va por el empate

Luego del gol de River, el local comenzó a adentrarse más en campo rival para buscar la igualdad

Minuto 13 2T: ¡Gooool de River!

De cabeza Gonzalo Montiel puso el 1-0 tras un centro precioso de Juanfer Quintero.

River juega mejor, pero sin ser profundo

El Millonario no puede terminar de ser punzante en ofensiva y Barracas resiste con órden pero no puede contraatacar.
Comenzó el segundo tiempo

Final del primer tiempo

Minuto 43: ¡SE LO PERDIÓ RIVER!

Driussi la calzó de volea y el arquero de Barracas tuvo una gran atajada

Minuto 42: Se acercó Barracas

En una jugada muy friccionada el Guapo logró patear al arco de River.

River domina y falta el gol

El equipo de Gallardo se hizo dueño de la pelota, genera jugadas interesantes pero le falta profundidad para anotar

La mano que reclamó todo River

Minuto 20: ¡Se salvó River!

Lautaro Rivero casi se mete un gol en contra que era la ventaja para Barracas.

Todo River reclama penal

Tras el disparo de Fausto Vera se detecta una mano del defensor de Barracas, pero Nicolás Ramírez no cobró la pena máxima

Minuto 17: ¡Se lo perdió River!

Tras una gran jugada colectiva, Fausto Vera no pudo anotar el gol de la ventaja para el Millonario.

Minuto 9: Primera situación para River

El equipo de Gallardo generó una muy buena jugada yendo de derecha al centro que terminó en un débil disparó de Aníbal Moreno.

Partido sumamente trabado, equipos muy intensos en la presión

Arrancó el partido

Barracas con formación confirmada

River con formación confirmada

TV: Dónde ver Barracas vs. River

El encuentro comienza a las 17hs por ESPN Premium

