River Plate comenzó el Torneo Apertura con el pie derecho. En un encuentro que no era fácil, el equipo de Marcelo Gallardo venció a Barracas Central por 1-0 con gol de Gonzalo Montiel de cabeza. El Millonario suma sus primeros tres puntos en el año y dejó buena sensación desde lo futbolístico luego de un 2025 para el olvido.
Gracias a Montiel, River Plate venció a Barracas y arrancó el 2026 son una sonrisa
Con gol de Gonzalo Montiel, River Plate se impuso por la mínima ante Barracas para debutar con triunfo en el Apertura.
18:55
Fin del partido: ¡Ganó River!
18:55
Barracas va con todo por el empate sobre el final
18:44
Minuto 40 2T: ¡Se lo perdió River!
-
18:42
Minuto 38 2T: ¡Se salvaron River y Barracas!
18:39
Barracas empuja en búsqueda del empate
18:27
Minuto 22 2T: ¡Se lo perdió River!
18:26
Barracas va por el empate
18:18
Minuto 13 2T: ¡Gooool de River!
18:12
River juega mejor, pero sin ser profundo
18:04
Comenzó el segundo tiempo
17:47
Final del primer tiempo
17:42
Minuto 43: ¡SE LO PERDIÓ RIVER!
17:41
Minuto 42: Se acercó Barracas
17:26
River domina y falta el gol
17:23
La mano que reclamó todo River
17:19
Minuto 20: ¡Se salvó River!
17:18
Todo River reclama penal
17:15
Minuto 17: ¡Se lo perdió River!
17:09
Minuto 9: Primera situación para River
17:05
Partido sumamente trabado, equipos muy intensos en la presión
16:59
Arrancó el partido
16:06
Barracas con formación confirmada
16:01
River con formación confirmada
15:38
TV: Dónde ver Barracas vs. River
El equipo de Marcelo Gallardo comenzó el Torneo Apertura no solo consiguiendo los tres puntos en condición de visitante ante Barracas, sino también dejó la sensación de que hay una idea clara para empezar a plasmar un estilo de juego que identifique a los hinchas. Es cierto que las situaciones de gol no abundaron pero sí la tenencia y presión tan características de los buenos River del Muñeco.
River fue superior sin brillar
El primer tiempo fue prácticamente un monólogo de River, sosteniendo la pelota en campo rival y recuperándola con velocidad cada vez que la perdía. Al mismo tiempo Barracas mostró poca convicción y pocas herramientas para poder salir de contra y lastimar al arco que defendía Santiago Beltrán en lugar del lesionado Franco Armani.
Dentro de las pocas situaciones que tuvo el primer tiempo hubo una gran polémica ya que a los 17 minutos Fausto Vera pateó de frente al arco y la pelota dio en la mano de Gastón Campi, una acción que el árbitro Nicolás Ramírez tomó como casual y no cobró penal. Los primeros 45 minutos terminaron sin goles y las emociones llegaron en la segunda mitad.
Fue a los 13 minutos de la segunda parte que Gonzalo Montiel pudo anotar de cabeza el 1-0 tras un centro inmejorable de Juanfer Quintero. La acción fue revisada pero finalmente el VAR convalidó el tanto y a partir de acá Barracas salió con más decisión a buscar el empate. El Guapo comenzó a dejar espacios y River tuvo chances para aumentar la ventaja pero no supo aprovecharlas.
La más clara de Barracas llegó tras un jugadón de Enzo Taborda, quien falló en el final de la acción tras esquivar a varios defensore de River. Finalmente el encuentro se diluyó sin más acciones de gol y el que se quedó con la victoria fue el Millonario, que se quedó con buenas sensaciones por la actitud del equipo aunque también demostró que aún le falta aceitar el sistema de juego ofensivo para ser realmente un gran equipo.
Puntos altos y bajos
Los puntos más altos del Millonario fueron Juanfer Quintero y Aníbal Moreno y aún quedan en el debe Sebastián Driussi y Facundo Colidio. Ahora River comenzará a prepararse para recibir el próximo miércoles a las 20hs a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental, un duelo donde el equipo de Gallardo buscará mostrar una evolución mayor en el juego, animado por el triunfo en el debut.
