Ryan James Wedding, ex snowboarder olímpico canadiense, fue detenido esta semana tras una operación internacional encabezada por el FBI, que puso fin a más de una década de fuga. Había competido en los Juegos Olímpicos de Invierno a comienzos de los años 2000, ahora enfrenta cargos por tráfico de cocaína y homicidio, acusado de haber construido una red criminal con conexiones en América del Norte y América Latina.
PROTEGIDO POR SINALOA
Ryan James Wedding: de snowboarder olímpico a uno de los narcos más buscados por el FBI
Acusado de liderar una red narco global, Ryan James Wedding fue detenido tras años prófugo y enfrenta cargos por tráfico de cocaína y homicidio.
Wedding representó a Canadá en snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, antes de desaparecer del radar deportivo y comenzar un recorrido que, según los investigadores, lo llevó a integrarse en el circuito del narcotráfico internacional. Con el paso de los años, su nombre empezó a aparecer en causas judiciales vinculadas al tráfico de cocaína a gran escala, hasta ser señalado como un actor clave dentro de una organización con protección y nexos operativos con el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos del continente.
Durante al menos una década, las autoridades sostienen que el ex atleta coordinó una estructura capaz de mover decenas de toneladas de cocaína por año desde Colombia, a través de México, hacia Estados Unidos y Canadá. La investigación, que incluyó escuchas, seguimientos y cooperación internacional, derivó en más de treinta arrestos, incautaciones millonarias y una cacería que se extendió por varios países. Su detención, tras una operación conjunta en territorio mexicano, cerró uno de los capítulos más complejos de la lucha contra el narcotráfico transnacional en América del Norte.
El ascenso criminal de Ryan Wedding
Tras su paso por el deporte olímpico, la trayectoria de Ryan James Wedding tomó un rumbo radicalmente distinto. De acuerdo con las investigaciones federales, su primer contacto con el narcotráfico se produjo a fines de la década de 2000, cuando fue detenido en Estados Unidos por intentar adquirir grandes cantidades de cocaína. Esa condena inicial no marcó un final, sino el comienzo de una escalada criminal mucho mayor.
Luego de cumplir prisión, Wedding habría aprovechado los vínculos forjados tras las rejas para reconstruirse fuera del radar. Con base primero en Canadá y más tarde en México, las autoridades sostienen que organizó una red de tráfico a gran escala, operando bajo la protección del Cártel de Sinaloa. Desde allí coordinaba rutas, intermediarios y logística, manteniéndose a distancia de los envíos pero con control directo sobre la estructura.
Según el expediente judicial, su organización llegó a mover hasta 60 toneladas de cocaína por año, con un circuito que partía de Colombia, atravesaba México y tenía como principales destinos Estados Unidos (especialmente California) y Canadá. El volumen, la violencia asociada y la sofisticación del esquema lo colocaron en la mira del FBI, que lo incorporó a su lista de los criminales más buscados y activó una investigación de alcance internacional.
La caída de Wedding no fue inmediata. Durante años logró evadir a la Justicia, protegido por alianzas criminales y un entramado que incluía sicarios, intermediarios financieros y colaboradores de distintos países. Esa combinación de bajo perfil operativo y alto impacto lo convirtió en una figura clave del narcotráfico contemporáneo, hasta que la presión judicial y la cooperación entre agencias terminaron por cerrar el cerco.
La captura y la Operación Slalom
La detención de Ryan James Wedding se concretó el 22 de enero de 2026, en un operativo conjunto entre el FBI y las autoridades mexicanas, tras más de una década prófugo en territorio mexicano. Wedding, de 44 años, había sido incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, con una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto. Está acusado de liderar una red de narcotráfico transnacional que movía grandes cantidades de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Canadá, bajo la protección del Cártel de Sinaloa.
La operación, conocida como Operation Slalom (o Giant Slalom en documentos oficiales), no solo culminó con la captura de Wedding, sino también con la detención de decenas de integrantes de su organización, además del secuestro de drogas, dinero y otros bienes vinculados al tráfico ilegal. Entre los activos incautados se contabilizaron 62 motocicletas, un dato que ilustra la magnitud económica de la estructura criminal. También fueron arrestados colaboradores clave, entre ellos su abogado de confianza, acusado de conspirar para asesinar a un testigo en Colombia.
Además de los cargos por tráfico de cocaína, Wedding enfrenta acusaciones por conspiración para dirigir una empresa criminal continua y por múltiples homicidios cometidos en el marco de esa red. Entre ellos figura el asesinato de un testigo federal en Medellín en 2025. En conferencias de prensa, las autoridades llegaron a compararlo con figuras emblemáticas del narcotráfico como El Chapo o Pablo Escobar, en referencia a la escala y violencia de sus presuntas operaciones.
El caso también dejó al descubierto vínculos familiares y personales. Wedding viajaba junto a su esposa, quien también es buscada por las autoridades, y varios miembros de su entorno íntimo aparecen implicados en la investigación. Por el momento, las fuentes judiciales no han detallado con precisión el rol de cada uno dentro de la organización, aunque el cerco sobre su círculo cercano continúa estrechándose.
