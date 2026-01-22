El Gobierno redefine Migraciones y avanza con una nueva política de control y admisión: De qué trata

Los cambios en migraciones y la interna oficialista

La definición del decreto no estuvo exenta de conflictos. Durante el último mes, el texto quedó trabado por diferencias entre el futuro titular del organismo y distintos sectores del Gabinete. Uno de los focos de tensión estuvo en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, donde Federico Sturzenegger planteó reparos sobre la creación de nuevas dependencias en paralelo al cierre de otros organismos públicos.

También hubo discusiones en torno al financiamiento y a la presencia territorial de la nueva agencia, cuyo diseño tomó como referencia modelos internacionales, en particular el esquema estadounidense de control migratorio y aduanero.

En el plano político, la reconfiguración de Migraciones expuso fricciones dentro del área de seguridad. En el oficialismo reconocen que la propuesta impulsada por Valenzuela generó roces con la ministra Alejandra Monteoliva y que la exministra Patricia Bullrich intervino para destrabar el conflicto. En algunos despachos interpretaron la movida como un intento del intendente de proyectarse dentro del gabinete nacional.

Pese a las diferencias, en Balcarce 50 aseguran que el conflicto quedó superado y que se alcanzó un consenso interno para avanzar con la publicación del decreto. En paralelo, equipos técnicos del Ejecutivo trabajan en la reglamentación de la reforma migratoria aprobada el año pasado mediante un DNU, que servirá de marco normativo para el funcionamiento de la nueva agencia.

Con este paso, el Gobierno busca reforzar el control del ingreso y permanencia de extranjeros, al tiempo que consolida una política migratoria alineada con su agenda de reducción del Estado y reorganización administrativa.

