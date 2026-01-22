El Gobierno redefine Migraciones y avanza con una nueva política de control y admisión: De qué trata

El Gobierno nacional terminó de cerrar en las últimas horas el rediseño institucional del área de Migraciones, una de las piezas centrales del plan de reforma del Estado que impulsa la administración de Javier Milei. La nueva estructura será formalizada mediante un decreto que se publicará en los próximos días y estará encabezada por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.
El rediseño contempla la creación de la Agencia Federal de Migraciones como un organismo desconcentrado, con un esquema jerárquico más acotado que el actual. Su titular tendrá rango de secretario y dependerá directamente del Poder Ejecutivo. La arquitectura interna incluirá dos áreas clave: una orientada al control migratorio y otra dedicada al diseño de la política migratoria, con la posibilidad —aún en evaluación— de sumar una jefatura de gabinete.
El plan del Gobierno
Desde la Casa Rosada explican que la nueva área de Política Migratoria tendrá un rol estratégico: definir criterios de admisión y permanencia de extranjeros en el país, con un enfoque selectivo.
La intención oficial es promover el ingreso de perfiles considerados prioritarios para el desarrollo económico y productivo, mientras se endurecen los controles para otros grupos mediante requisitos diferenciados.
El nuevo esquema también deja fuera a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que finalmente no será integrada a la estructura del organismo. En el Gobierno admiten que la decisión respondió tanto a resistencias internas como a dificultades jurídicas para centralizar funciones policiales bajo una agencia civil. No obstante, aseguran que el objetivo de avanzar hacia una fuerza especializada en tareas migratorias sigue en pie, aunque de manera gradual.
Los cambios en migraciones y la interna oficialista
La definición del decreto no estuvo exenta de conflictos. Durante el último mes, el texto quedó trabado por diferencias entre el futuro titular del organismo y distintos sectores del Gabinete. Uno de los focos de tensión estuvo en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, donde Federico Sturzenegger planteó reparos sobre la creación de nuevas dependencias en paralelo al cierre de otros organismos públicos.
También hubo discusiones en torno al financiamiento y a la presencia territorial de la nueva agencia, cuyo diseño tomó como referencia modelos internacionales, en particular el esquema estadounidense de control migratorio y aduanero.
En el plano político, la reconfiguración de Migraciones expuso fricciones dentro del área de seguridad. En el oficialismo reconocen que la propuesta impulsada por Valenzuela generó roces con la ministra Alejandra Monteoliva y que la exministra Patricia Bullrich intervino para destrabar el conflicto. En algunos despachos interpretaron la movida como un intento del intendente de proyectarse dentro del gabinete nacional.
Pese a las diferencias, en Balcarce 50 aseguran que el conflicto quedó superado y que se alcanzó un consenso interno para avanzar con la publicación del decreto. En paralelo, equipos técnicos del Ejecutivo trabajan en la reglamentación de la reforma migratoria aprobada el año pasado mediante un DNU, que servirá de marco normativo para el funcionamiento de la nueva agencia.
Con este paso, el Gobierno busca reforzar el control del ingreso y permanencia de extranjeros, al tiempo que consolida una política migratoria alineada con su agenda de reducción del Estado y reorganización administrativa.
