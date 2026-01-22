Luego de la caída del pase de Marino Hinestroza, Boca Juniors cerró a su primer refuerzo: Ángel Romero. En paralelo, en redes sociales se generó revuelo por las declaraciones de Antonio Serpa (el Contra) sobre Juan Román Riquelme y Leandro Paredes.
¿SE VA DEL CLUB?
¿Operación o realidad?: Dicen que en Boca, Paredes y Riquelme estarían peleados
Antonio Serpa, anti Juan Román Riquelme por excelencia, habla de disputas entre el presidente de Boca y Leandro Paredes.
El periodista, que supo estar en las noches de TyC Sports, dejó abierta la posibilidad de que el volante campeón del mundo deje el club de la Ribera debido a su supuesta mala relación con el presidente. Quedan dudas sobre si se trata de una operación mediática o si existe una cuota de realidad.
Antonio Serpa y ¿Leandro Paredes vs Juan Román Riquelme?
Antonio Serpa suele expresar opiniones ubicadas en la vereda opuesta a la del presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, y esta vez lanzó un verdadero bombazo que generó revuelo en el mundo Xeneize.
“Leandro Paredes está a nada de irse de Boca”, comenzó diciendo el periodista, quien participó del Programa Sin Nombre de TyC Sports.
Más adelante, aseguró que el volante campeón del mundo está muy molesto con Riquelme desde que no fue incorporado a comienzos del año pasado y que considera que el club, en lugar de hacer las cosas para ganar, termina tomando decisiones que lo perjudican.
En contrapartida, el propio presidente remarcó públicamente la importancia de Paredes por encima del resto en la última entrevista que brindó en el canal oficial del club.
“En el último año trajimos 10 jugadores muy importantes, con lo que significa, entre esos 10, traer a Leandro”, aseguró el mandatario del club de la Ribera.
Habrá que estar atentos en los próximos días para determinar si existe una cuota de realidad en estas declaraciones o si se trata simplemente de una operación mediática, teniendo en cuenta la postura política desde la que suele expresarse Serpa.
El 2026 no será un año más para Boca Juniors. Con Claudio Úbeda ratificado como entrenador, el Xeneize volverá a disputar la Copa Libertadores desde la fase de grupos, instancia a la que no accedía desde la edición 2023.
Ayer, 21 de enero, todos los medios confirmaron a Ángel Romero como el primer refuerzo del conjunto azul y oro, y todo indica que el club de la Ribera lejos está de bajarse del mercado de pases, cuyo cierre está previsto para el 27 de enero.
Kevin Sena, Rodrigo Auzmendi y Ezequiel Ávila son los futbolistas que más suenan en Boca, teniendo en cuenta que la llegada de Alexis Cuello aparece como complicada debido a las pretensiones económicas de San Lorenzo.
En cuanto al Torneo Apertura de la Liga Profesional, Boca debutará el próximo domingo 25 de enero, cuando reciba a Deportivo Riestra desde las 18:30 en La Bombonera.
Se avecinan horas decisivas para el club de la Ribera y para la gestión de Juan Román Riquelme. No es un dato menor que se trata de un año preelectoral, por lo que el resultado deportivo será determinante y el desempeño en el mercado de pases adquiere una relevancia central.
