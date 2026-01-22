¿Operación o realidad?: Dicen que en Boca, Paredes y Riquelme estarían peleados

En contrapartida, el propio presidente remarcó públicamente la importancia de Paredes por encima del resto en la última entrevista que brindó en el canal oficial del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/mauridiosmacri/status/2013951587325026529&partner=&hide_thread=false Anoche Antonio Serpa en su programa contó que Paredes está cerca de irse de Boca, porque está enfrentado con Riquelme. pic.twitter.com/OFCh2e3Scq — MAURIDIOS MACRI (@mauridiosmacri) January 21, 2026

“En el último año trajimos 10 jugadores muy importantes, con lo que significa, entre esos 10, traer a Leandro”, aseguró el mandatario del club de la Ribera.

Habrá que estar atentos en los próximos días para determinar si existe una cuota de realidad en estas declaraciones o si se trata simplemente de una operación mediática, teniendo en cuenta la postura política desde la que suele expresarse Serpa.

El 2026 no será un año más para Boca Juniors. Con Claudio Úbeda ratificado como entrenador, el Xeneize volverá a disputar la Copa Libertadores desde la fase de grupos, instancia a la que no accedía desde la edición 2023.

Ayer, 21 de enero, todos los medios confirmaron a Ángel Romero como el primer refuerzo del conjunto azul y oro, y todo indica que el club de la Ribera lejos está de bajarse del mercado de pases, cuyo cierre está previsto para el 27 de enero.

Kevin Sena, Rodrigo Auzmendi y Ezequiel Ávila son los futbolistas que más suenan en Boca, teniendo en cuenta que la llegada de Alexis Cuello aparece como complicada debido a las pretensiones económicas de San Lorenzo.

En cuanto al Torneo Apertura de la Liga Profesional, Boca debutará el próximo domingo 25 de enero, cuando reciba a Deportivo Riestra desde las 18:30 en La Bombonera.

Se avecinan horas decisivas para el club de la Ribera y para la gestión de Juan Román Riquelme. No es un dato menor que se trata de un año preelectoral, por lo que el resultado deportivo será determinante y el desempeño en el mercado de pases adquiere una relevancia central.

