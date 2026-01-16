Este es el verdadero sueño de Riquelme para ser el 9 de Boca Juniors

No obstante, el nivel actual de Miguel Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani no termina de convencer, y por eso en la opinión popular crece la sensación de que Boca necesita incorporar un centrodelantero.

Minutos más tarde, el conductor de CEF confirmó cuál es el verdadero anhelo de Juan Román Riquelme para ocupar el puesto de 9 y afirmó: “Boca no acelera por ningún número nueve porque no puede traer a Roger Martínez, que es el único que vuelve loco al presidente”.

Habrá que ver si finalmente desde el Xeneize deciden acelerar o no por un delantero que pueda reforzar el ataque.

Según informó el periodista Tati Civiello en TyC Sports, el equipo dirigido por Claudio Úbeda contará con entre cuatro y cinco refuerzos de aquí a marzo, entre los que se incluye la posible incorporación de Marino Hinestroza.

De todos modos, la llegada del colombiano se encuentra momentáneamente frenada por pequeñas diferencias entre los clubes y con el propio jugador.

En cuanto a Alexis Cuello, Boca ya habría acordado el contrato con el futbolista y en las próximas horas enviará una oferta formal a San Lorenzo, que pretende tres millones de dólares limpios.

Por su parte, Ezequiel Ávila se refirió a su futuro luego de un encuentro con el Betis y, por el momento, no existe un acercamiento real: “Yo tengo contrato y pienso el día a día en mi trabajo, y hacer las cosas bien acá en Betis. Lo que pase mañana nunca nadie lo sabe”.

Mientras tanto, Boca ya piensa en su próximo compromiso de pretemporada, que será ante Olimpia de Paraguay. El Xeneize se medirá frente al conjunto paraguayo el próximo domingo 18 de enero, desde las 21, en el Estadio Único de San Nicolás.

El debut en el Torneo Apertura será frente a Deportivo Riestra el domingo 25 de enero, a partir de las 18.30, en la Bombonera.

