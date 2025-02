Roger Martínez la pudrió en Racing: "Sentí que no me querían"

No hicieron un esfuerzo para que me quedara. Yo quería seguir, se lo transmití a muchas personas, pero no hicieron un esfuerzo, no sentí que me querían No hicieron un esfuerzo para que me quedara. Yo quería seguir, se lo transmití a muchas personas, pero no hicieron un esfuerzo, no sentí que me querían

En la misma línea, Roger apreció el cariño recibido por parte de Gustavo Costas y el esfuerzo que el entrenador hizo para que él continúe: "Gustavo siempre me hizo sentir importante, eso para mí fue muy especial. Él siempre me llamaba en las vacaciones y me preguntaba como estaba y mi situación. Él me dijo que quería que continúe, que era importante, que iba hacer goles importantes y otras cosas".

Por último, el actual hombre de Al-Taawoun agradeció el cariño recibido por parte del hincha de Racing: "Estoy muy agradecido con el hincha, toda la vida lo estaré. Me hace muy feliz haber convertido ese gol en la Copa Sudamericana porque es algo que lo voy a llevar siempre en mi corazón".

Urgente - 2025-02-19T124819.270.jpg Cortocircuito entre Roger Martínez y Diego Milito.

