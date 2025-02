Tigre chicaneó a Gustavo Costas y explotaron los hinchas de Racing

image.png

Declaraciones de Gustavo Costas

Gustavo Costas apostó por un equipo alternativo, sobre todo entendiendo que el próximo jueves 20 de febrero deberá afrontar la ida de la Recopa ante Botafogo (y el 27 la vuelta).

El entrenador de Racing consideró que era el partido para rotar, pero post partido se mostró poco feliz con el desarrollo del encuentro: "Pienso que fue un partido que no fue lindo. Ellos se encontraron con el gol de entrada, nosotros generamos situaciones después. Pienso que en el primer tiempo pudimos haber empatado, pero en el segundo tiempo nos costó llegar.

Por otro lado, el DT se refirió a los futbolistas lesionados que tiene el plantel: "Las lesiones me condicionaron para el armado del equipo porque estamos con temor de perder más jugadores. Nosotros nos guiamos mucho con los médicos y no queremos arriesgar porque tenemos tres o cuatro jugadores que son importantísimos y que no los queremos perder para esta final".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elprimer_grande/status/1889519198516240485&partner=&hide_thread=false LA PALABRA DE GUSTAVO COSTAS TRAS LA DERROTA DE #RACING. pic.twitter.com/tCr4GLnLhE — El Primer Grande²² (@elprimer_grande) February 12, 2025

Costas fue determinante con este tipo de encuentros: "nos cuestan mucho estos partidos, igual que el año pasado. Cuando el rival no hace demasiado como para ganarte, pero son esos partidos que no podemos perder. Tenemos que acostumbrarnos a por lo menos empatarlos."

Por último, aclaró que contra Argentinos Juniors (sábado 15/2) tienen pensada otra rotación. El jueves 20 de febrero será encuentro de ida de la Recopa ante Botafogo en Avellaneda y el 27 se definirá quién es el campeón entre los ganadores de la Libertadores y Sudamericana en Brasil.

