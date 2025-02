Santiago Montoya & Lourdes Ubieta: Latinos en WDC y Mar-a-Lago

Existe un problema enorme en la agenda estadounidense de Javier Milei: ¿Quién es el contacto del Presidente con el 'poder republicano' hoy? Milei designó a Alejandro Oxenford embajador argentino pero el pliego no fue aprobado aún por el Senado. A Milei le dijeron que Oxenford le abriría la agenda del emprendedor Peter Thiel, ex socio de Elon Musk. Luego ocurrieron otros rumores. Lo cierto es que un Presidente yankidependiente no tiene embajador en Washington DC cuando una persona de su confianza, Santiago Montoya, accede a contactos que obtuvo por su pareja, Lourdes Ubieta.