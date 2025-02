Conmoción en River por la muerte de Bruno Raitzin

"Leí un comentario de la familia y aparentemente tuvo un derrame cerebral, no sé si por las convulsiones o por las otras enfermedades. Cuando tenés algo jodido en el cuerpo te llega al cerebro y chau, y lo peor es que puede suceder en cualquier momento", escribió en un hilo de X, encabezado por un mensaje de solidarización y de pésame.

La misma cuenta añadió que Bruno "era celíaco y diabético", y que además sufría de convulsiones. "Desde hace días estaba en terapia intensiva", explicó.

Influencers del Mundo River en RRSS como Frabigol también dieron su pésame mediante un posteo.

Acabo de leer que falleció Bruno Raitzin, conocido por ser el hincha de River que le apuntó con un láser a Gigliotti en el penal de la Sudamericana y aportó para que lo erre. Me destruye, me hace mierda. Mi más sentido pésame a la familia y amigos, QEPD. pic.twitter.com/phTrnwkcy5

Otro emotivo mensaje en X, en este caso de @gastonvelazque3: "Para el que no lo conoció le digo que Bruno se desvivió por River y siempre fue leal a su gente. Gracias a él y su apoyo hoy existe la filial en mi amado pueblo".

Otro post homenaje, pero en Instagram:

Embed - JRT on Instagram: "Bueno, al que ven en la portada del video es a Bruno Raitzin, el niño (en aquel entonces) que fue con un láser y apuntó a los ojos de Gigliotti aquella noche del penal atajado por Barovero. Gracias a las redes sociales (Facebook en aquella época) lo pude localizar y cuando lo contacté le dije que ese láser debería de estar en el museo de River (después me contó que lo perdió en un festejo). Para los que dicen que el hincha "no juega"... En mí opinión, "esa avivada de un pibito" fue fundamental para que Gigliotti se ponga un poquito más nervioso y finalmente erre el penal más importante de su vida. Un "héroe no reconocido", un hincha como tantos, que siguió a River por dónde fuese, gran persona y con convicciones claras, muere hoy fruto de una enfermedad que lo aquejaba, joven y con una vida por delante. Mis condolencias a la familia (@pitu_raitz) y amigos (@plazaitaliacarp) y mi más sentido pésame, un gran abrazo."