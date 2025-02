River: La lesión de un jugador generó la bronca de todos los hinchas

Por otro lado, algo que molestó, es que el paraguayo es uno de los reemplazantes naturales de Manuel Lanzini, hoy por hoy uno de los futbolistas más cuestionados en el Millonario. Además, Franco Mastantuno está en el Sudamericano sub 20, por lo que no tendría ningún reemplazo natural (quizá Nacho Fernández pero está igual o más bajo que el ex West Ham o Pity Martínez que aún no está físicamente).