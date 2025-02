El ataque de furia de Antonio Laje contra A24 tras su nota con Milei

El Presidente enalteció el rol de su hermana en diálogo con Antonio Laje

Con el fin de causar impacto, desde A24 llevaron al presidente Javier Milei al programa que dio inicio a la nueva programación del canal de noticias.

En la entrevista que no registró grandes niveles de audiencia, el mandatario nacional al hablar de las decisiones políticas que lleva adelante el Gobierno, enalteció la figura de su hermana.

"Dicen que tiene una guillotina. Bueno, sí. Tiene una guillotina", explicó para sorpresa de Antonio Laje que promedió 1,1 puntos de audiencia en diálogo con el economista.

Asimismo, sobre la abrupta salida de Ramiro Marra de su partido político señaló: "El tema de Ramiro es una cuestión distrital. Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural. Y en la gestión me ocupo de temas nacionales, no me meto con las provincias o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cuestión política la maneja mi hermana".

-----------------------------

