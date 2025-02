Nancy Pazos habló de "sobres" en el periodismo y ninguneó a Luis Majul

El reto de Georgina Barbarossa a Nancy Pazos

Hace algunos días en A la Barbarossa estaban tratando el flamante vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez cuando de repente un comentario desafortunado y malicioso provocó que Georgina Barbarossa ponga un freno en su rol de conductora.

Quien generó su inesperada reacción fue Nancy Pazos. Es que Pía Shaw estaba contando cómo se manejó la pareja en Mar del Plata, es decir, mencionó que salieron a comer y que posteriormente fueron a bailar.

Sin embargo, el comentario que no pasó desapercibido fue cuando hizo público que en el hotel entre los dos pidieron seis botellas de agua antes de dirigirse hasta la reconocida fiesta Bresh. “¿Seis botellas de agua?”, indagó la columnista. Y posteriormente agregó perspicaz: "A mí el agua nocturna me da qué pensar. La gente que toma agua en los boliches, me llama la atención".

Fue en ese entonces que la actriz interrumpió a la periodista y evitó entrar en la polémica en el ciclo que conduce por la pantalla de Telefe. “Bueno, bueno. Eso dejémoslo pasar. No tengas mala leche, Nancy”, expresó con el fin de cambiar rápidamente de tema.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver

Brutal decisión en El Trece: Otro programa cae por bajo rating

El experimento ruso que intentó convertir la noche de Siberia en día

Brenda Gandini dejó muy mal parada a Yanina Latorre: "Molesta que se digan cosas que no son verdad"

Alerta Patricia Bullrich: Como en 2012, los gendarmes preparan protestas