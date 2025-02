"Me harté": Viviana Canosa contó por qué vuelve a la tevé y cruzó a Milei

Embed - Viviana Canosa, a días de su estreno en eltrece: “Me voy a animar a entrevistarlos a todos”



La comunicadora no dejó pasar el momento para apuntar contra el presidente Javier Milei al referirse al polémico discurso que dio en Davos. Explicó que sus dichos instalaron una "grieta" y que fueron "en contra de la gente". "Me harté de que salimos de una cosa violenta, autoritaria y dictatorial, para que ahora me digas si puedo opinar o no puedo opinar", expresó molesta.