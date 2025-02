El turno de Topper: Calzado en alerta por despidos, que llegarían a 100

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/davidcorreatv/status/1889152471840264246?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1889152471840264246%7Ctwgr%5E1e721d320d23effd7cc16b57d32390c9c5bab7ff%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.infogremiales.com.ar%2Ftopper-anuncio-despidos-en-su-planta-de-tucuman-y-se-expande-la-critica-situacion-en-la-industria-del-calzado%2F&partner=&hide_thread=false 1- Volvieron de vacaciones y a la salida de su primer día de trabajo fueron notificados que la empresa prescindía de sus servicios. Le sucedió este lunes a 22 empleados de la fábrica Topper, en Aguilares, sur de Tucumán, la misma que el año pasado echó a 120 trabajadores. pic.twitter.com/duJvx2sAbh — David Correa (@davidcorreatv) February 11, 2025

El año pasado, entre marzo y abril, Topper Tucumán despidió a 120 trabajadores El año pasado, entre marzo y abril, Topper Tucumán despidió a 120 trabajadores

"No puedo creer que nadie haga nada. Hicieron silencio el año pasado y esta vez, de nuevo, me desilusionaron, no los voto más", dijo un empleado, en referencia a los diputados nacionales Agustín Fernández y Elia Fernández de Mansilla, que son de Aguilares.

Embed

El Sindicato de la Industria del Calzado está en alerta por una situación que ya se expande a otras empresas de zapatillas a nivel nacional como la de Puma, en La Rioja.

En este contexto, la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra) advirtió sobre la posibilidad de que haya nuevos despidos en el corto plazo, si el escenario de la economía no mejora.

Otras noticias de Urgente24

Manuel Adorni (¿candidato?) con la "eliminación del femicidio" en el eje, ¿y los votos 'desalineados'?

Chau Secretaría de Vivienda: Milei y Caputo la eliminaron, y que se encarguen las provincias

Hamaca paraguaya: Luis Petri, un ministro oxidado