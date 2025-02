Entrevista de Gordo Dan a Luis Caputo: Trasfondo de la postergación

Ahora bien, sobre el motivo de esta tensión entre Javier Milei y Toto Caputo hay varias versiones que no son excluyentes (sino, más bien, se habrían sumado).

Por un lado, dicen que Javier Milei se enojó mucho cuando se enteró que habría existido parcialidad de Caputo en el caso BYMA, que incluso llegó a la Justicia con una denuncia penal contra el ministro y otros funcionarios.

Cabe recordar que el pasado 2 de enero, las acciones de BYMA -perteneciente a su primo, Nicolás Caputo- experimentaron un notable repunte del 9,44%, impulsado por la decisión de Caputo de eliminar la normativa que limitaba la distribución de dividendos durante los últimos 50 años.

La denuncia pide que se investigue si hubo información privilegiada de algunos actores del mercado que sabían de antemano que el ministro de Economía iba a firmar dicha resolución. La presentación judicial es por los presuntos delitos de uso de información privilegiada, manipulación del mercado bursátil, defraudación contra la administración pública y, respecto de quienes ostentan cargos en la administración pública, violación de deberes de funcionario público.

Por este caso, también hubo un pedido de los diputados socialistas Mónica Fein y Esteban Paulon (Encuentro Federal) para citar a la Cámara de Diputados al ministro de Economía, para que brinde explicaciones detalladas.

La otra versión indica que el malestar de los hermanos Milei con el ministro de Economía tiene que ver con que no sale el acuerdo con el FMI y, por ende, no llegan los dólares que el Gobierno necesita imperiosamente para sostener su plan económico que, así las cosas, está atado con alambre.

"El ministro Caputo no tiene salida, no junta reservas y el FMI no le dará dólares", dijo hace unos días el economista Pablo Tigani, graficando la complicada situación del funcionario.

“El programa económico está agotado hace 3 meses. Simplemente, Luis Caputo lo está emparchando”, agregó.

Lo cierto es que las diferencias entre Javier Milei y Luis Caputo están siendo cada vez más evidentes. Y hasta se habló de que mantuvieron una fuerte discusión telefónica y se rumoreó que Federico Sturzenegger podría llegar a reemplazarlo.

Hace unos días, el ministro de Economía aseguró que alcanzar un acuerdo con el FMI no significa que al día siguiente desaparezca el cepo, lo que implicó un claro contraste con la promesa del Presidente, quien aseguró que el 1 de enero de 2026 el cepo dejará de existir aunque podría anticiparse si se concreta un desembolso del organismo.

¿Se vendrá la "guillotina" para el "mejor ministro de Economía de la historia argentina"? Si Domingo Cavallo pasó, en la consideración del Presidente, de ser el "mejor" a convertirse en un "impresentable", Toto podría correr la misma suerte...

