Identidad de género: El polémico debate llega a Diputados y la comunidad LGBTQ+ explota

En el encuentro, que se realizará en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, expondrán referentes de organizaciones, instituciones, partidos políticos, sindicatos y asociaciones civiles.

El argumento de un sector de la oposición es que el Gobierno "quiere ir por los derechos de las minorías", por lo que se reunirán en defensa de la comunidad LGBTQ+.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MoniMacha/status/1887544105246282111&partner=&hide_thread=false El oficialismo junto a sus aliados bloquearon que el Congreso repudiara los dichos violentos de Milei sobre Mujeres y Diversidades.



93 diputadxs de la Nación decidieron legitimar y apoyar la violencia del presidente e impedir que el Congreso exprese su repudio.



Acá te cuento: pic.twitter.com/WHKelNWBVS — Mónica Macha (@MoniMacha) February 6, 2025

Los cambios en torno a la Ley de Identidad de género y el polémico discurso que dio Javier Milei en Davos sobre la homosexualidad y la pedofilia, generó la ira en la comunidad gay y esa discusión se trasladó al Congreso en la última sesión especial realizada en la Cámara baja en donde se le dio media sanción a la suspensión de las PASO.

Demonización del colectivo LGBTQ+

Por ejemplo, el diputado socialista Esteban Paulón brindó un enérgico discurso en el recinto el último jueves, por las recientes vinculaciones entre la “ideología de género” y la pedofilia.

“Se cansaron de hacer cola diciendo que era una marcha kirchnerista (por la marcha antifacista LGBTQ contra Milei). Yo fui uno de los convocantes de esa marcha. No soy kirchnerista, soy maricón y me la banco, y fui a esa macha a convocar a la sociedad democrática argentina porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes, como pretende el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. ¡Que vaya él a vivir su sexualidad entre cuatro paredes!”, fustigó el diputado nacional.

También fue contra el último anuncio del Ejecutivo, que decretó una modificación en la Ley de Identidad de Género: “Hicieron un anuncio temerario, no por la medida, que es una fake news. Acá en Argentina ningún nene trans de cinco años es mutilado, acá lo que se están mutilando son los derechos del colectivo LGBT y la salud pública”.

“Hay una operación de odio y demonización del colectivo travesti-trans, el colectivo más vulnerable de nuestra sociedad. Lo eligen para señalarlo porque es el eslabón más débil”, profundizó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CarlaAntonelli/status/1888190945083936894&partner=&hide_thread=false La intervención de mi amigo el diputado y activista argentino @EstebanPaulon que está dando la vuelta al mundo, plantándole cara al Gobierno de Milei y su recalcitrante transfobia a modo de cortinas de humo de sus propias miserias. pic.twitter.com/ewhD8jywCR — Carla Antonelli / (@CarlaAntonelli) February 8, 2025

Denunciarán a Milei en la Justicia

Cabe destacar que tras el anuncio del Gobierno, la Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (FALGBT) anticipó que va a recurrir a la Justicia para frenar la modificación de la Ley de Identidad de Género, y a los organismos internacionales que haga falta. Expertos en derecho dicen que debe intervenir la Justicia y la Corte Suprema.

Por otro lado, desde el colectivo de jóvenes El Teje, Juana, joven travesti no binarie, se preguntó: “¿Por qué el ataque es a las infancias trans que no representan ni el 1% de la población total argentina? ¿Qué no quieren que veamos? ¿El mismo día que anuncian que eliminan la verificación de permisos de niñxs en viajes al exterior? ¿Qué nos están queriendo decir? Nos quieren robar el futuro. Podrán hablar mucho de libertad pero las infancias trans son la liberación”.

--------------------------

Más contenido en Urgente24:

Provincia 'anti Motosierra': Aumentos del 100% para estatales y descuentos en tarifas

Manuel Adorni (¿candidato?) con la "eliminación del femicidio" en el eje, ¿y los votos 'desalineados'?

El insólito giro de Lilia Lemoine con Espert: De "gay reprimido" a recibirlo en LLA

Cristina Kirchner a Milei: "Estás nervioso, no cerraste con el FMI para planchar el dólar"