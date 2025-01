Donald Trump vs obispa LGBTQ+: 1er round de la batalla cultural

Contra los wokes

En su cara Mariann Edgar Budde durante la misa llamó a la empatía, apoyo y la misericordia hacia la comunidad LGBTQ+, pidiendo clemencia por los niños gays, trans y lesbianas de cualquier color político luego de que Trump decretara en sus ordenes ejecutivas que sólo se reconocerán dos sexos en USA: el masculino y el femenino.

“Hay niños homosexuales, lesbianas y transgénero en familias demócratas, republicanas e independientes, algunos de los cuales temen por sus vida. En nombre de nuestro Dios, les pido que tengan piedad de la gente de nuestro país que ahora está asustada”.

Respecto a su fuerte política migratoria de deportación, la clériga expresó: “Puede que no sean ciudadanos o que no tengan la documentación apropiada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales. Pagan impuestos y son buenos vecinos. Son miembros fieles de nuestras iglesias, mezquitas y sinagogas, gurdwara y templos. Nuestro Dios nos enseña que debemos ser misericordiosos con los extranjeros, porque una vez fuimos extranjeros en esta tierra”.

El congresista de Georgia Mike Collins, salió en defensa de Trump y dijo que Budde, ciudadana estadounidense, “debería ser agregada a la lista de deportados” por sus palabras.

Este incidente integra la polarizada discusión sobre género en Estados Unidos y en todo el mundo entre dos visiones muy distintas y radicales. En muchos países, varios acusan a la iglesia de difundir una agenda progresista impuslada por el papa Francisco desde el Vaticano, especialmente en Latinoamérica.

La cuestión de los derechos de las minorías sexuales es solo uno de los campos de batallas de la guerra cultural entre sectores que reivindican los valores occidentales tradicionales y los que luchan por inclusión y la igualdad.

El propio Javier Milei en un mensaje de felicitación a Donald Trump tras coronarse como la 47.° Presidente de los Estados Unidos, elogió su “determinación de proteger los valores de Occidente" uniéndose a “la batalla cultural que, desde la República Argentina, venimos dando”.

image.png Musk, Trump, Milei y pretenden ser arquitectos del nuevo orden liderado por una derecha populista.

Urgente24 ya explicó que el amigo del presidente argentino, Elon Musk, se está consolidando como el motor de la nueva derecha global en su cruzada contra el socialismo.

Su influencia trasciende las fronteras de USA destapando un plan más ambicioso: el desmoronamiento del progresismo a nivel mundial. De hecho el martes por la noche, Milei salió en su defensa tras las críticas que recibió por un supuesto gesto “nazi” de Musk tras la toma de posesión de Trump.

“NAZI LAS PELOTAS. Hoy toda la progresía internacional se monta sobre el inocente gesto para tildarlo de nazi. Porque su lucha por la libertad atenta contra el control hegemónico del wokismo internacional”, lanzó.

Y cerró con un fuerte mensaje confirmado su ofensiva contra el wokemismo que ambos quieren liderar: “No sólo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la LIBERTAD. Zurdos hijos de putas tiemblen”.

Musk, Trump, Milei y pretenden ser arquitectos del nuevo orden liderado por una derecha populista. Su intromisión en los asuntos más picantes de Europa y su cruzada personal con gobiernos progresistas buscan erosionar las bases de una izquierda global en declive y tal vez reemplazarlas por autocracias.

Más contendido de Urgente24

A barajar: Córdoba reparte el negocio de casinos a nuevos jugadores

Marcelo Moretti justifica lo injusticable: Cambio de Keylor Navas por Orlando Gill

ENAP concreta la venta de activos en Argentina pero aclara que no se va de Vaca Muerta

Catástrofe en Brasil: Incendios devoraron toda una Italia

Marcelo Longobardi no olvida ni perdona: Munición pesada para Milei y Macri