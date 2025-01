Marcelo Moretti justifica lo injusticable: Cambio de Keylor Navas por Orlando Gill

“Una leyenda del fútbol internacional llega al Parque. Orgullosos de anunciarles que Keylor Navas es el nuevo arquero de Newell’s Old Boys. ¡Bienvenido a tu nueva casa!”, escribió la cuenta oficial.

El costarricense llegará en condición de libre y firmará su vínculo por un año para disputar el torneo local y la Copa Argentina, dado que la Lepra no logró clasificar a ninguna competencia internacional.

La idea es que entre jueves y viernes se haga presente en el club, para realizarse la revisión médica, presentación oficial y se ponga a disposición del entrenador junto al plantel profesional.

Cabe destacar que no suma minutos en un partido oficial desde el 19 de mayo del año pasado, en lo que fue victoria del PSG ante Metz 2-0 por la última fecha de la Ligue One y con su selección, lo hizo en marzo de 2024 por un amistoso que perdieron justamente ante Argentina por 3-1

Mariano Soso, flamante entrenador de la Lepra, contará en el plantel con un futbolista tres veces campeón de la Champions League y mundialista con su Selección, dando así un importante salto de jerarquía a su equipo y al fútbol argentino.

La prestigiosa lista a la que se sumará Keylor Navas: ¿Cuáles fueron los últimos refuerzos de Newell's?

Newell's está muy cerca de romper el mercado de pases de la Liga Profesional con la contratación de Keylor Navas, el ex Real Madrid. Una vez concretada la operación, se sumará a una prestigiosa lista de figuras del fútbol mundial que llegaron a la “Lepra”.

En esa extensa lista se reconocen varios regresos de sus hijos pródigos, aunque también aparecen grandes futbolistas, entre ellos y la más rutilante la de Diego Armando Maradona. El 10, en 1993, firmó su contrato con la “Lepra”, aunque su estadía en Rosario fue corta, cinco partidos y un gol con la camiseta roja y negra antes de su retorno a Boca.

Asimismo, Maradona no fue el único campeón del mundo que vistió la indumentaria de Newell's a lo largo de sus 121 años de historia.

Marcelo Moretti en modo Pinocho: Nueva mentira a los hinchas de San Lorenzo

San Lorenzo pasa un momento de crisis profunda y se terminó de confirmar una mentira de Marcelo Moretti hacia los hinchas del “Ciclón”. Más precisamente con el caso Santiago Sosa y su venta a Defensa y Justicia (no es la primera vez que pierde confiabilidad con sus dichos).

Justamente sus pares de Comisión Directiva advirtieron esta falta de verdad a sus propios dichos y decidieron que Néstor Navarro (vice 1°) tenga más poder en un club totalmente herido.

La mentira de Marcelo Moretti a los hinchas de San Lorenzo

El viernes 13/12/2024 fue un día fatal para San Lorenzo de Almagro. El club le debía buena parte de los salarios a varios de los jugadores y tuvo que vender a Santiago Sosa (capitán de la sub 20) y Agustín Hausch por una cifra que ronda el millón y medio de dólares para poder pagarles a los futbolistas.

Quienes cubren el club, hablan de una intromisión de Christian Bragarnik (Defensa y Justicia) y Sergio Marchi de agremiados para el “remate” de estos dos chicos. De esta forma, el Ciclón pudo pagar los salarios.

Ese mismo día, Marcelo Moretti desmintió las ventas aunque luego las confirmaría en una reunión de CD días después (osea, en algún momento mintió). “Hubo muchas ofertas pero acuerdo todavía no hay”, había declarado a los medios.

Ese mismo viernes 13/12/2024 finalizaría mal. San Lorenzo perdió de local con Tigre, el Nuevo Gasómetro fue una caldera y se cantó “los pibes no se venden”. Además, horas antes al encuentro ante el Matador de Victoria, se suspendió una asamblea de Comisión Directiva en donde se iba a aprobar un balance (que muchos socios afirman que va en contra del club).

No fue la primera vez que Marcelo Moretti tuvo perdida de confiabilidad para el hincha. Tres vivos ejemplos de esto son:

. Firmarle contrato a Rubén Darío Insúa por 2 años y echarlo a los 3 meses de gestión.

. El comprobante trucho a Independiente Rivadavia por Matías Reali (tuvo que intervenir AFA)

. La auditoría para revisar qué hizo la anterior CD con el dinero del club.

Santiago Sosa y Agustín Hausch out

Se confirmó que los dos pibes del club irán a Defensa y Justicia. El volante central se despidió con la siguiente carta: “Hoy me toca despedirme de donde todo empezó, de mi casa, del club que me abrió las puertas para formarme como jugador y, sobre todo, como mejor persona. Quiero agradecer a cada uno que formó parte de este camino y a todas las personas que quieren que San Lorenzo siga creciendo. A los cuervos que me hicieron sentir su apoyo desde el dia uno, SIEMPRE VAN A ESTAR EN MI CORAZON. HASTA QUE NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR CICLON QUERIDO!!…”.

Embed - Santi Sosa on Instagram: "Hoy me toca despedirme de donde todo empezó, de mi casa, del club que me abrió las puertas para formarme como jugador y, sobre todo, como mejor persona. Quiero agradecer a cada uno que formó parte de este camino y a todas las personas que quieren que San Lorenzo siga creciendo. A los cuervos que me hicieron sentir su apoyo desde el dia uno, SIEMPRE VAN A ESTAR EN MI CORAZON. HASTA QUE NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR CICLON QUERIDO!!…" View this post on Instagram A post shared by Santi Sosa (@santiisosa40)

San Lorenzo hoy

Hablar de mercado de pases parece ilógico en San Lorenzo hoy por hoy. Lo cierto es que Roca Sánchez (ex futbolista del club de Boedo) se retiró del fútbol profesional (estaba en Barracas Central) para ser el manager del Ciclón.

Emanuel Cecchini es el primer refuerzo del Cuervo que tendrá un mercado de pases austero. La gran duda pasa por qué pasará con Iker Muniaín. Si bien Botafogo le hizo ya 2 propuestas, el Vasco se quiere quedar en Boedo.

Otra de las cosas importantes es la conformación política en el club. Marcelo Moretti perdió poder y quien tendrá más decisión será Néstor Navarro. En la cúpula de decisiones estarán Alejandro Tamer (de Federico Sturzzeneger) Martín Cigna, Leandro Goroyesky, Pablo Levalle y por supuesto, Néstor Navarro. Según afirmó Hugo Balassone, si Moretti no pasa por ellos “no podrá ni ir a tomar café” en el club. Es decir, no podrá tomar las decisiones.

