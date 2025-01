Detuvieron al periodista que agredió a los empleados viales en Misiones.

El relato de Lemes continuó: "Entonces, cuando le digo que no va a poder rendir, se exalta, empieza a atacarme, a gritar. Me miraba con una cara de odio, y en un momento dado hace como que me va a pegar con el matafuego; pasó a un centímetro de mi cabeza. Mi compañero salta por mí, le dice ‘cálmese, señor’, y ahí él (Pernigotti) se lanza contra mi compañero, y yo me escabullo y voy a pedir ayuda”.