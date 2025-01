Verón golpea la mesa y lo suyo va enserio: Estudiantes compra a Facundo Farías

"La plata nunca fue importante. Yo quería que la institución tenga una venta grande y un cambio de aire", dijo en su momento el chico. Hoy, con 22 años, el balance en el ahora equipo de Javier Mascherano no es positivo. Jugó 13 partidos en 2023, y a principios de 2024 se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Volvió a entrenarse a fines de octubre, es decir, hace poco, pero no participó de los partidos de la MLS de su equipo porque no había sido incluido en la lista del plantel para el torneo. No juega hace más de un año.