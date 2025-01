Verón quiere despegarse de Javier Milei y aseguró que Estudiantes "no será una SAD"

VERONQUIEREDESPEGARSEDEJAVIERMILEIYASEGUROQUEESTUDIANTESNOSERAUNASADFOTO1.jpg Juan Sebastián Verón busca despegarse de Javier Milei y aseguró que Estudiantes de La Plata “no será una SAD”.

En una entrevista con La Voz Albirroja, Verón negó rotundamente cualquier intención de convertir a Estudiantes en una SAD: “Los clubes están atravesados por la política, y aunque no nos guste, no podemos escapar a eso. Pero Estudiantes no será parte de ese modelo”.