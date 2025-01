River dijo no va más y Marcelo Gallardo se arriesga: qué quiere de Miguel Borja

Por eso es que el mercado de pases de Jorge Brito apostó fuerte a recomponer esa zona. Driussi, Tapia, Galoppo y hasta Rojas ya están a disposición de Marcelo Gallardo. De todos ellos se desprende una pregunta: ¿ninguno juega de 9?

El River de Marcelo Gallardo... ¿Jugará sin 9?

La respuesta es que no, que no hay ningún perfil en los refuerzos que haya llegado como potencial clásico 9, ese perfil goleador con el arco entre ceja y ceja. El único en el plantel es, a fin de cuentes, Miguel Borja. No solo eso, sino que además River se decidió por dejar salir a Adam Bareiro, que se fue a préstamo al fútbol qatarí tras un fallido paso por el Millonario sin goles ni asistencias en su haber.

image.png Colidio y Solari, la dupla de ataque de Marcelo Gallardo durante 2024

Marcelo Gallardo se arriesga: decidió no traer ningún reemplazante natural del colombiano, y, teniendo en cuenta que en los últimos meses de 2024 la delantera fue Colidio-Solari, no debería llamar la atención que el 2025 encuentre a un River sin un 9 goleador en el once titular. Sí en el banco de suplentes, con un Borja ingresando en el complemento o para situaciones puntuales.

Sin embargo, ahora el Colibrí tendrá mucha más competencia. Mientras que Tapia es un extremo que llega para disputar el puesto con Solari, Driussi y Galopo son perfiles de delanteros que pisan el área y marcan goles pero cuya tendencia no está precisamente en ocupar el área. Una propuesta del entrenador podría ser la de apostar a un ataque rápido y con "falsos 9" que desciendan para que el resto (incluidos los volantes, como Rojas) caigan al espacio.

Está claro que la ofensiva del Muñeco no tendrá clásicos 9. El DT buscará recuperar el nivel de Borja, que, de no hacer grandes méritos, seguirá siendo una opción desde el banco de suplentes.

