Leandro Díaz se disculpó tras golpear a un jugador de Tigre pero Lanús podría echarlo

Leandro Díaz en “No Veo La Hora” por @DSportsRadio pic.twitter.com/LplRlYbkId — doble amarilla (@okdobleamarilla) January 20, 2025

Su futuro y su aclaración sobre su frase tras el clásico con Banfield

Dentro de sus locuras, Díaz adelantó cerca del final de la Liga Profesional y tras ganar el “Clásico del Sur” que no volvía a entrenar con Lanús, en un claro mensaje contra los dirigentes. Esa situación, también decidió aclararla el atacante: “Ahí estaba enojado, hablé con algunos chicos, les dije que estaba enojado. Anticipé el gol y les avisé que no venia más. Después se me salió la cadena, no quería hablar, me obligaron hablar y bueno, como estaba enojado, dije eso”.

En ese mismo instante, sobre su futuro, fue tajante: “Todavía tengo un año más de contrato en Lanús. No me puedo ir así, no es la forma, menos cuando viví en el club. Volví para ayudar a Lanús a que no descienda, me llevó a que el año pasado me haya costado la continuidad”.

LEANDRODIAZSEDISCULPOTRASGOLPEARAUNJUGADORDETIGREPEROLANUSPODRIAECHARLOFOTO2.jpg Leandro Díaz pidió disculpas tras golpear al jugador de Tigre, Alán Barrionuevo, en un partido amistoso pero Lanús podría dejarlo afuera del plantel.

“Hubo conversaciones con un club de Chile, pero no me puedo ir así de Lanús, porque se merece más de mí, no de esta manera”, contempló y agregó sobre la charla que tuvo con Mauricio Pellegrino, nuevo DT del “Grana”: “Si estoy en consideración o no, dependerá del entrenador, yo todavía tengo un año más de contrato, no me voy a ir a ningún lado, así me tenga que entrenar solo, cuando me necesiten voy a estar ahí”.

“Hablé con el DT, estaba triste y dolido, con todas sus razones. Lo que me dijo él es verdad. Hablé mucho con él, le reconocí mis errores y ahora deberá hablar con los dirigentes”, adelantando: “Me gustaría terminar este año en Lanús, pero bien. Mi intensión siempre fue retirarme en Lanús o Atlético Tucumán, dos clubes muy especiales para mí”.

¿Cuál fue la decisión que tomó Lanús tras el escándalo que protagonizó Leandro Díaz?

Tras estos hechos que no tardaron en volverse virales, la Comisión Directiva del Granate tomó la determinación de licenciar por unos días a Díaz, aunque al pasar ese plazo la intención es que cuando vuelva se entrene de manera apartada y no junto al resto de sus compañeros.

La búsqueda de la Comisión Directiva tras este episodio, pese a que Pellegrino sostuvo que pensaba evaluar al delantero, es buscarle salida con algún resarcimiento por el año de contrato que le queda al artillero de 32 años oriundo de San Miguel de Tucumán, que retornó a principios de 2023 al “Granate” tras un sólido ciclo en Estudiantes de La Plata.

Desde su retorno a Lanús, Díaz disputó 48 encuentros con 17 goles y cinco asistencias, tras una temporada 2023 donde fue titular mientras que en 2024 perdió consideración bajo la conducción de un Ricardo Zielinski que optó por Walter Bou como único delantero y relegó a Díaz al banco de los suplentes

¿Qué pasó con Leandro Díaz en el amistoso de Lanús ante Tigre?

Según los partidarios presentes en el predio de AFA en Ezeiza, el experimentado delantero se enojó con un juvenil y, cuando cayó al piso, le propinó una patada en una de las últimas jugadas de un encuentro que venía desarrollándose con tranquilidad. Esto provocó la acalorada reacción de su compañero Alan Barrionuevo, quien saltó a defenderlo.

Sin mediar palabra alguna, Díaz le aplicó una trompada en la cara al defensor del Matador, le hundió algunos dientes y parte de la encía. Este violento episodio dejó a la pelota en un segundo plano y el segundo encuentro, que nada tuvo de amistoso, finalizó un par de minutos antes de lo previsto con un pálido empate sin goles.

Insólito: informó por TV a los dirigentes del club que presentaba su renuncia

En noviembre de 2024, Leandro Díaz protagonizó una insólita situación cuando le avisó a la dirigencia de Lanús que se marchaba de la institución en una entrevista por TV. Fue al término del encuentro que el “Granate” le ganó a Banfield por 1 a 0, en el clásico del sur.

Un detalle curioso de la situación fue que, justamente, el único gol del encuentro estuvo en los pies de Leandro Díaz. Apodado el “Loco”, el delantero del club Granate rindió honor a su apellido y lanzó una increíble y ocurrente declaración al final del encuentro.

El sábado 30/11/2024, Lanús le había ganado a Banfield en un partido algo chato pero de alto voltaje, y Díaz era uno de los héroes de la noche. Ricardo Zielinski, DT del club ganador, había mandado a la cancha al Loco y le había respondido. A los 81’, capturó una pelota muerta en el área del Taladro y la empujó a la red.

Leandro Díaz se despidió del club por TV: “Se están enterando recién ahora a los dirigentes”

Sin embargo, al final del partido, el tucumano de 32 años aprovechó las luces de la TV que lo seguían para preguntarle por el gol, y Leandro Díaz aprovechó para dejar un mensaje al club. “Estoy contento por el gol. También quiero decirles que no juego más con la camiseta de Lanús. Este es mi último partido”, declaró, informando frente a la TV.

Fue el segundo año que el delantero milita con la camiseta del club lanusense, desde que llegó a principios de 2023 proveniente de Estudias de La Plata. “Agradecido a Lanús por estos dos años. El último año no fue bueno para mí. La verdad, no fue bueno. Me voy tranquilo porque dejé todo. Vine cuando estaban las cosas muy complicadas y disfruté. No tengo más nada para darle”, sostuvo.

La sorprende renuncia fue aun más allá cuando el futbolista avisó que el lunes 02/12/2024 ya directamente no se presentaría a trabajar. “Le dije ayer a los chicos que, si hacíamos un gol y ganábamos, el lunes ya no venía más al club. Se están enterando recién ahora los dirigentes”, sostuvo.

Leandro Díaz y un palazo a los dirigentes del club

El delantero también aprovechó para realizar un contundente descargo contra la directiva de Lanús. “Ahora, a disfrutar con mi señora y con mi hija, que me están esperando en mi casa. Son los únicos que están cuando estás mal. Después, de estos, de los dirigentes, no está ninguno”, expresó.

“Tuve muchas lesiones este campeonato. Renegué con mucha gente del club. Ya está, no tengo más nada para darle a Lanús. No tengo más nada. Creo que necesito un cambio”, sentenció Díaz.

