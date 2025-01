En Brasil aseguran que Neymar volverá al Santos a préstamo

Sin lugar en Al Hilal, Neymar no renovaría su contrato con el club sudí

En efecto, Neymar jugaría en el Brasileirao durante el último tramo de su vínculo con el conjunto árabe. Un conjunto árabe que, según dicen las fuentes, todavía se está agarrando la cabeza por lo mal que salió la inversión en el ex Barcelona. Tanto, que no tienen ninguna duda sobre su futuro: no le renovarán el contrato que tiene hasta junio de 2025.